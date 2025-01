Swati Maliwal at Arvind Kejriwal House: दिल्ली में विधानसभा चुनावों (Delhi Assembly Election 2025) की सरगर्मी के बीच स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) फिर से एक्टिव हो गई हैं. दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की पूर्व चेयरपर्सन मालीवाल गुरुवार दोपहर को तीन गाड़ियों में विकासपुरी से कचरा भरकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घर पहुंच गई. AAP की ही राज्य सभा सांसद मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उन्हें हिरासत मे ले लिया. उन्होंने आप की दिल्ली सरकार पर सफाई व्यवस्था मुहैया कराने में फेल रहने और राजधानी को कूड़ेदान में बदल देने का आरोप लगाया.

'सुधर जाओ वरना जनता सुधार देगी'

स्वाति मालीवाल ने पुलिस हिरासत में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा,'पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया गया है. दिल्ली के हर कोने में गंदगी, टूटी सड़कें और ओवरफ्लो नालियां हैं. यह विरोध किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है. मैं यहां अरविंद केजरीवाल से बात करने आई हूं. मैं उनसे कहूंगी कि सुधर जाओ वरना जनता सुधर देगी. मैं न तो उनके गुंडों से डरती हूं और न ही उनकी पुलिस से.'

