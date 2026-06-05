'लंबा कार्यकाल नहीं, उपलब्धियां बड़ी होनी चाहिए', नेहरू और मोदी की तुलना पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद

81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया से बातचीत के दौरान PM मोदी और योगी सरकार पर तीखी टिप्पणियां कीं, उन्होंने कहा कि किसी प्रधानमंत्री का लंबा कार्यकाल होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाजियाबाद एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए...

Swami Avimukteshwaranand: 81 दिवसीय गविष्ठि यात्रा पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मैनपुरी में मीडिया से बातचीत के दौरान PM नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर तीखी टिप्पणियां कीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी प्रधानमंत्री का लंबा कार्यकाल होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है. मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भीम सिंह यादव के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार लंबे कार्यकाल को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है.

नेहरू से अधिक और बेहतर काम किए होते तो उसे मानते उपलब्धि

अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि यदि नरेंद्र मोदी ने नेहरू से अधिक और बेहतर काम किए होते तो उसे उपलब्धि माना जाता. उनका कहना था कि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक पद पर बने रहना और अधिक समय तक जीवित रहना उपलब्धि का पैमाना नहीं हो सकता. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कई बार अच्छे लोगों का जीवन कम होता है और बुरे लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर याद किया जाएगा.

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गाजियाबाद एनकाउंटर पर उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गाजियाबाद में हुए असद के एनकाउंटर को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की कानून-व्यवस्था वास्तव में मजबूत होती तो सूर्या चौहान की हत्या जैसी घटना ही नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि एक हत्या से उपजे जनाक्रोश को शांत करने के लिए दूसरी हत्या कर दी जाती है. उनका कहना था कि आज स्थिति यह है कि कोई अपराधी आकर किसी बच्चे की हत्या कर देता है और उसके बाद पुलिस दूसरे व्यक्ति को मार देती है. यह कानून के शासन की स्थिति नहीं कही जा सकती.

कानून मजबूत है तो हत्या क्यों हुई?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि प्रदेश में कानून का राज प्रभावी ढंग से काम कर रहा होता तो अपराध होने से पहले ही उसे रोका जाता और न्याय की प्रक्रिया कानून के दायरे में पूरी होती. उन्होंने कहा कि हत्या चाहे किसी अपराधी की हो या किसी निर्दोष की, दोनों ही स्थितियां कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती हैं.

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