सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा ऐसा, Rhea को लेकर कही ये बात...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. इस रिपोर्ट में जो कुछ भी सीबीआई ने कहा है, उसके बाद इस मामले में एक नए सिरे से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से कहा था कि रिया चक्रवर्ती 'परिवार का हिस्सा' थीं, जिसमें इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि दिवंगत अभिनेता को 'अवैध रूप से बंधक बनाया गया था, धमकी दी गई थी, या आत्महत्या के लिए उकसाया गया था'.

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि एजेंसी को इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पैसे या सामान का गबन किया है.

ध्यान रहे कि रिपोर्ट को अधूरी और आंखों में धूल झोंकने वाली बताते हुए, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और कानूनी टीम ने इसे अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है.

परिवार के वकील वरुण सिंह ने कहा, 'यह एक दिखावा मात्र है. अगर सीबीआई सच में सच सामने लाना चाहती, तो उसे अंतिम (क्लोज़र) रिपोर्ट के साथ अदालत में चैट, तकनीकी रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड आदि सहित मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ जमा करने होते, जो उन्होंने नहीं किया है.

वकील ने यह भी कहा कि हम इस क्लोज़र रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करेंगे, जो एक घटिया जांच पर आधारित है.'

बता दें कि सीबीआई ने इस साल मार्च में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थीं, एक सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले में, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिया और उनके परिवार ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया और उनके पैसों का दुरुपयोग किया.

दूसरी क्लोजर रिपोर्ट रिया द्वारा मुंबई में सुशांत की बहनों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में थी. यह जांच भारत के सबसे विवादास्पद मामलों में से एक बन गई थी.

रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं आया है जिससे पता चले कि सुशांत रिया या उनके परिवार के किसी सदस्य से मिले थे या किसी और तरह से संपर्क में थे. श्रुति मोदी ने फरवरी में अपने पैर में फ्रैक्चर होने के बाद से सुशांत के घर जाना बंद कर दिया था. इसके अलावा, मीतू सिंह (सुशांत की बहन) 8 जून से 12 जून तक उनके फ्लैट में उनके साथ रही थीं.'

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'इसलिए, किसी भी आरोपी द्वारा तत्काल उकसावे/उकसाने का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं आया है, जिसके कारण सुशांत ने आत्महत्या की हो.'

गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोपों पर, रिपोर्ट में कहा गया है, 'ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि सुशांत को किसी भी आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाया गया था या किसी भी तरह से रोका गया था.'

चोरी और गबन के आरोपों के बारे में एजेंसी ने कहा, 'जब रिया अपने भाई के साथ 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थीं, तो वह सुशांत द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए एप्पल लैपटॉप और एप्पल रिस्ट वॉच भी साथ ले गई थीं.

जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि रिया या किसी अन्य आरोपी ने सुशांत की जानकारी के बिना उनके कब्जे से कोई संपत्ति बेईमानी से निकाली हो.'

वित्तीय आरोपों पर, सीबीआई ने उल्लेख किया कि सुशांत और रिया अप्रैल 2019 से जून 2020 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे, और अभिनेता के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील उनके खातों की उचित निगरानी करते थे.

सीबीआई के अनुसार, सुशांत अक्टूबर 2019 में रिया को यूरोप ट्रिप पर ले गए थे, जिसके लिए उनके मैनेजर ने उनके निर्देश पर बुकिंग की थी. 'उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी (सुशांत के फ्लैटमेट) को यह भी बताया था कि रिया परिवार का हिस्सा थीं. इसलिए, रिया पर किए गए खर्चों को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के दायरे में नहीं लाया जा सकता.

इसके अलावा, सबूत इस बात का संकेत नहीं देते कि सुशांत को बहकाकर या धोखा देकर रिया को कोई चल संपत्ति दी गई थी', दूसरे अधिकारी के अनुसार, क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है.

एजेंसी ने यह भी कहा कि उसे डिजिटल डेटा सहित किसी भी आरोपी से सुशांत को खतरे का कोई संकेत नहीं मिला.सुशांत के परिवार द्वारा लगाया गया एकमात्र आरोप यह है कि सुशांत ने उन्हें बताया था कि रिया ने धमकी दी थी कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह उनके मेडिकल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देंगी.हालांकि, यह सबूत अफवाहों के दायरे में है.

सुशांत के पारिवारिक वकील, एडवोकेट वरुण सिंह ने कहा, 'सिर्फ़ यह कहना कि सुशांत सिंह के खाते से पैसे नहीं निकाले गए, काफ़ी नहीं है. सीबीआई को अपने दावे के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट पेश करना चाहिए था. यह एक कमज़ोर रिपोर्ट है, जो अदालत में टिक नहीं पाएगी.'