Green Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री और ग्रीन पटाखे बनाने पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिस पर अभी तक पूरी तरह पाबंदी थी. दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखो की बिक्री की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसपर कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 26, 2025, 02:42 PM IST

Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

Supreme Court On Manufacture Green Firecrackers 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली (Diwali  Firecrackers) से पहले पटाखों की बिक्री और ग्रीन पटाखे बनाने पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) बनाने की इजाजत दे दी है, जिस पर अभी तक पूरी तरह पाबंदी थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री पर अभी इजाज़त नहीं होगी, यह आगे तय होगा कि क्या दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में ग्रीन पटाखो की बिक्री की इजाजत मिलेगी या नहीं. इसपर कोर्ट में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी... (खबर अपडेट की जा रही है) 

ग्रीन पटाखों पर कोर्ट ने क्या कहा? 

कोर्ट ने उन निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दे दी, जिनके पास नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से प्रमाणित सर्टिफिकेट हैं. इसके साथ ही अदालत ने यह शर्त रखी है कि ये निर्माता दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे.  

निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए हलफनामा देना होगा कि वे Delhi-NCR में पटाखों की बिक्री नहीं करेंगे. कोर्ट ने यह फैसला वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है. अपने इस फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी पक्षों से बात कर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर समाधान निकाले. 

सिर्फ दिल्ली में ही रोक क्यों?

12 सितंबर को पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया था कि सिर्फ दिल्ली के लिए ही पटाखों पर रोक का आदेश क्यों है? कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि पूरे देश के लिए एक समान नीति होनी चाहिए. कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों की याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था.  

राजधानी में 494 तक पहुंच गया था एक्यूआई

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह कदम उठाया है. दरअसल, पिछले साल नवंबर 2024 में राजधानी का औसत एक्यूआई 494 तक पहुंच गया था, जिससे शहर घने स्मॉग की चादर में लिपट गया था. तब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था. इस बार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिवाली से ठीक पहले आया है.

