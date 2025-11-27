FacebookTwitterYoutubeInstagram
कांग्रेस की विदेशी टूलकिट बेनकाब हुई-BJP | बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, पवन खेड़ा का X अकाउंट US से चल रहा, कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही | हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी- ट्रंप | बांग्लादेशः पूर्वांचल घोटाला मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को 21 साल की सजा, बेटा और बेटी को 5-5 साल की जेल

भारत

भारत

किसी फॉरनर के पास अगर है आधार, तो क्या मिलेगा उसे भी वोटिंग का अधिकार? SIR पर SC का बड़ा प्रहार...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है. ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू की थी.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 27, 2025, 01:28 PM IST

किसी फॉरनर के पास अगर है आधार, तो क्या मिलेगा उसे भी वोटिंग का अधिकार? SIR पर SC का बड़ा प्रहार...
सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए इलेक्शन कमीशन के प्रयासों को चैलेंज करने वाली कई पिटीशन पर अंतिम बहस शुरू की, और यह स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का बिना सवाल वाला सबूत नहीं माना जा सकता. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस बात का भी जिक्र किया कि पोल पैनल के पास 'फॉर्म 6 में एंट्री सही हैं या नहीं, यह तय करने की अंदरूनी पावर' है, यह एप्लीकेशन वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है.

जजों ने दोहराया कि आधार का मकसद लिमिटेड है. CJI ने पूछा, 'आधार फायदे पाने के लिए कानून बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन के लिए आधार दिया गया, क्या उसे वोटर भी बना देना चाहिए? मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का है और मजदूरी करता है, तो क्या उसे वोट देने की इजाज़त दी जाएगी?'

सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग को 'पोस्ट ऑफिस' की तरह काम करना चाहिए और हर फॉर्म 6 सबमिशन को ऑटोमैटिकली स्वीकार करना चाहिए.

बेंच ने पूछा, 'आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक पोस्ट ऑफिस है जिसे जमा किए गए फॉर्म 6 को स्वीकार करना चाहिए और आपका नाम शामिल करना चाहिए.'

कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि SIR प्रोसेस आम वोटरों पर एक गैर-संवैधानिक बोझ डालता है, जिनमें से कई को पेपरवर्क में परेशानी हो सकती है और नाम हटाए जाने का खतरा हो सकता है.

हालांकि, बेंच ने कहा कि यह दावा कि ऐसा रिवीजन पहले कभी नहीं किया गया है, इसका इस्तेमाल EC के इस काम को चलाने के अधिकार को कमज़ोर करने के लिए नहीं किया जा सकता. इसने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हटाने से पहले सही नोटिस दिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में SIR को अलग-अलग चैलेंज करने के लिए टाइमलाइन भी तय की है.

EC को 4 दिसंबर की सुनवाई से पहले 1 दिसंबर तक तमिलनाडु की पिटीशन का जवाब देना होगा, जिसके बाद दो दिन के अंदर जवाब देना होगा.केरल की पिटीशन पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी, और पोल पैनल का जवाब 1 दिसंबर को आना है.

