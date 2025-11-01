Venkateswara Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से 9 की मौत, कई लोग घायल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Venkateswara Swamy Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भगदड़ की वजह से करीब 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं..

Abhay Sharma

Updated : Nov 01, 2025, 02:02 PM IST

Venkateswara Swamy Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भगदड़ की वजह से करीब 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं. बता दें कि यह घटना उस समय हुई है, जब एकादशी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई और भीड़ ज्यादा बढ़ने के कारण अचानक भगदड़ मच गई.

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है और अधिकारियों को राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट में नायडू ने कहा, श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. इस दुखद घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि मैंने अधिकारियों को घायलों को जल्द और उचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल का दौरा करने और राहत कार्यों की निगरानी करने का अनुरोध किया है. 

एकादशी के मौके पर उमड़ी भीड़ 

बता दें कि यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हैं और एकादशी के मौके पर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी. घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे जमीन पर बेसुध पड़े नजर आ रहे हैं, बेहोश हुए लोगों को कुछ श्रद्धालु सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश में लगे हैं. वहीं मंदिर में लोगों का पूजा का सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ दिख रहा है. 

इस घटना को लेकर फिलहाल प्रशासन का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और घायलों को को पास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

