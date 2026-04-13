सपा का विकास सैफई तक सीमित...क्या है इन आरोपों के पीछे का सच?

यूपी की राजनीति में बार बार इस बात का जिक्र होता है कि आखिर सपा शासन में जितना विकास इटावा जिले के सैफई गांव का हुआ उतना सूबे में अन्य जिलों में दूसरे गांवों का क्यों नहीं हुआ.

पा का विकास सैफई तक सीमित क्यों रहा हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों में इसको लेकर कई बार समाजवादी पार्टी पर भेदभाव के आरोप लगा चुके हैं. अभी हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि सपा विकास को सिर्फ सैफई तक सीमित रखती है.

इसपर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए 12 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा- "हम गोद लेते हैं तो निभाते भी हैं, अनाथ नहीं बनाते हैं. हमने तो हमेशा करके दिखाया है और कहा भी है कि उप्र तो हमारा परिवार है लेकिन परिवार की बात परिवारवाले ही समझ सकते हैं."

हम गोद लेते हैं तो निभाते भी हैं, अनाथ नहीं बनाते हैं। हमने तो हमेशा करके दिखाया है और कहा भी है कि उप्र तो हमारा परिवार है लेकिन परिवार की बात परिवारवाले ही समझ सकते हैं।



जिनकी सोच का दायरा एक परिसर तक सीमित होता है, उनके बयान भी संकीर्ण होते हैं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 12, 2026

अब जिस तरह से सैफई को लेकर पक्षपात का आरोप लगता रहता है...तो क्या वाकई में सैफई प्रदेश के दूसरे गांवों से एकदम अलग है? आइए जानते हैं..

दरअसल सैफई समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है. मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री रहे. मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव होने के चलते सैफई सपा के लिए खास जगह मानी जाती है ऐसे में इस गांव का विकास ना हो, वो भी यूपी के दूसरे गांवों के विकास को ताक पर रख...कैसे संभव है?

सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई में यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS) है जो एक बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रूप विकसित है. क्या सपा शासन में यूपी के दूसरे जिलों में इस स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया? वहीं योगी सरकार की बात करें तो आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया है. 2017 से पहले जहां केवल 17-40 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर कुल 81 मेडिकल कॉलेज (और 2 एम्स) संचालित हो रहे हैं.

सैफई महोत्सव में करोड़ों का खर्च

सैफई में कई डिग्री कॉलेज, पैरामेडिकल और नर्सिंग संस्थान खोले गए, खेल और चिकित्सा शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया अपेक्षाकृत यूपी के दूसरे जिलों के, यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए लेकिन यूपी के दूसरे गांव खेल मैदान के लिए तरसते रहे. सैफई महोत्सव के दौरान बड़े-बड़े खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे, इसमें शामिल होने वाले सितारे, उनपर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए चर्चा का केंद्र बने रहे.

अन्य जिलों में गड्डे..सैफई को को हाई क्वालिटी की सड़कें

जहां योगी सरकार दावा करती है कि उसके शासन में हर गांव में बेहतर सड़कें बनाई गई हैं, गड्डों की पैचिंग की गई है, नए-नए हाईवे, बेहतर संपर्क मार्ग बनाए गए हैं तो वहीं सैफई इस मामले में पहले से आगे रहा. गांव को हाई क्वालिटी की सड़कें पहले से ही मिलीं, आसपास के इलाकों की तुलना में सैफई की सड़कें और बुनियादी ढांचा पहले से ही अधिक विकसित हुआ.

क्या यूपी के दूसरे जिलों को नहीं था विकास का हक?

यूपी में जहां 2017 से पहले दिन और रात पाली के हिसाब से बिजली मिलती रही वो भी 8-8 घंटे वहीं सैफई में 24x7 बिजली आपूर्ति का दावा रहा, साफ-सफाई, पार्क और अन्य सुविधाएं वहां पहले से ही रहीं. सैफई को पहले से ही “मॉडल गांव/टाउन” की तरह विकसित करने की कोशिश की गई. अब ऐसी सुविधओं पर अगर टिप्पणी हो तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि हम गोद लेते हैं तो निभाते भी हैं, अनाथ नहीं बनाते हैं. फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गोद में सिर्फ सैफई ही आना था क्या, वोट देने वाली जनता तो यूपी के दूसरे जिलों में भी तो रहती है, उसके हक नहीं था विकास से जुड़ने का?

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