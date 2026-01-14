FacebookTwitterYoutubeInstagram
राजकोट में केएल राहुल का शतक पड़ा फीका, न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से रौंदा, वनडे सीरीज में बराबरी

Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

ईरान से सीधे युद्ध से क्यों बचता है अमेरिका? कहां-कहां हैं US के मिलिट्री बेस, जहां पर तेहरान कर सकता है हमला

Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

शरीर के वो 7 अंग जिनके बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप!

Skibidi और Cringe जैसे शब्द हुए पुराने, अब Gen Z का नया स्लैंग है 'Choppelganger', जानिए इसका मतलब 

भारत

अनुज चौधरी की आड़ में भाजपा और सीएम योगी के लिए ये क्या कह गए अखिलेश यादव? 

संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें अनुज चौधरी समेत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था, अखिलेश यादव ने UP सरकार पर हमला बोला. यह आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने हिंसा के दौरान एक 24 साल के आदमी को मार दिया था.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 14, 2026, 09:09 PM IST

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के संभल हिंसा मामले में तत्कालीन संभल सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के कोर्ट के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है.  दंगों की एक तस्वीर के साथ अनुज चौधरी की स्प्लिट-स्क्रीन इमेज शेयर करते हुए, यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अब कोई बचाने नहीं आएगा... अब ये पक्षपाती पुलिसवाले अकेले बैठकर याद करेंगे.'

उन्होंने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, 'बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 1-पहले इस्तेमाल करो, फिर खत्म करो. बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 2- बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं होते.'

ध्यान रहे कि ये टिप्पणियां तब आईं जब चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने संभल के खग्गू सराय अंजुमन के रहने वाले यामीन की याचिका पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया. यामीन ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर, 2024 को जब उनका 24 साल का बेटा आलम रस्क बेचने के लिए घर से बाहर निकला, तो पुलिस ने उसे गोली मार दी.

याचिका में अनुज चौधरी, कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है.

गौरतलब है कि संभल में यह हिंसा 24 नवंबर, 2024 को शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर किए जा रहे सर्वे के दौरान भड़की थी, जब हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यह ढांचा पहले एक मंदिर था. इस झड़प में चार लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. 

पुलिस ने घटना पर बड़ा एक्शन लेते हुए 12 FIR दर्ज कीं और 79 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई राजनीतिक हस्तियां और सैकड़ों अज्ञात लोग शामिल थे. 18 जून को एक स्पेशल SIT ने SP सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जबकि SP विधायक के बेटे सुहैल इकबाल को क्लीन चिट दे दी गई. 

