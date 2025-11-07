FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

भारत

'वंदे मातरम्' पर अबू आसिम आज़मी ने कहा कुछ ऐसा, भाजपा हुई आहत, आई मैदान में...

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने वंदे मातरम न गाने के अपने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह उनकी आस्था के खिलाफ है और देशभक्ति थोपी नहीं जा सकती. ध्यान रहे कि उनकी यह टिप्पणी भाजपा के सामूहिक वंदे मातरम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के एक दिन बाद आई है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 07, 2025, 10:44 PM IST

'वंदे मातरम्' पर अबू आसिम आज़मी ने कहा कुछ ऐसा, भाजपा हुई आहत, आई मैदान में...
समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक अबू आसिम आज़मी ने शुक्रवार को अपने इस रुख पर ज़ोर दिया कि वह वंदे मातरम नहीं गाएंगे. हालांकि उनके मुंबई स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. आज़मी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है. आज़मी ने कहा कि वह इस गीत और इसे गाने वालों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

आज़मी ने कहा, 'हमारे पूर्वजों ने भी इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है. यह देश सबका है, यहां संविधान है और कोई भी व्यक्ति अपना धर्म किसी दूसरे पर नहीं थोप सकता.'

'आज वंदे मातरम और देशभक्ति को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मुसलमान जन गण मन गाते हैं, लेकिन वे वंदे मातरम नहीं गाते क्योंकि इसके कुछ शब्द इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं.'

अपने रुख पर हमेशा अडिग रहने की बात दोहराते हुए आज़मी ने कहा, 'जो कोई भी वंदे मातरम गाना चाहता है, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के गाना चाहिए. हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, हम अभी भी इसका विरोध नहीं करते हैं और हम कभी नहीं करेंगे.'

राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने का विरोध कर रहे लोगों को जवाब देते हुए, आज़मी ने कहा कि अल्लाह में आस्था रखने वाले व्यक्ति को किसी और की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा, 'आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं पढ़वा सकते. जो सिर्फ़ अल्लाह में विश्वास रखता है और अपनी मां की भी पूजा नहीं करता, वह इस्लाम के अनुसार धरती और सूरज की पूजा नहीं कर सकता.'

'जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं. किसे आपत्ति है? कई मुसलमान भी राष्ट्रगीत गाते हैं, लेकिन जो धार्मिक हैं और अल्लाह में विश्वास रखते हैं, वे किसी और की पूजा नहीं कर सकते.'

आज़मी ने सत्तारूढ़ एनडीए पर विकास की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मीडिया उन्हें विवादास्पद बयान देने के लिए उकसा रहा है.

उन्होंने कहा, 'देश किसी के बाप का नहीं है, देश जितना उनका है, उतना ही मेरा भी है. मेरे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी.' उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शासन के बजाय विभाजनकारी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करके 'देश को बर्बाद' कर दिया है.

उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास के बाहर कई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच आई है. प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और आज़मी से अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगने की मांग की.

भाजपा विधायक राज के पुरोहित ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक था. एएनआई ने पुरोहित के हवाले से कहा, 'वंदे मातरम का पाठ किया जाना चाहिए और देश का सम्मान किया जाना चाहिए. अगर आपको (देश से) प्यार नहीं है, तो पाकिस्तान चले जाइए. आप इसी देश में रहते हैं और यहीं के विधायक हैं.'

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने गुरुवार को आज़मी को अपने आवास के पास वंदे मातरम के सामूहिक गायन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. यह आयोजन महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक सप्ताह के समारोह का हिस्सा था.

अपने लिखित जवाब में, आज़मी ने निमंत्रण के लिए साटम का धन्यवाद किया, लेकिन कहा कि वंदे मातरम का पाठ मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है क्योंकि इसके कुछ छंद 'पूजा और प्रार्थना' से जुड़े हैं, जो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं.

उन्होंने लिखा, 'जैसे आप मेरे साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वैसे ही मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर करना उसके धार्मिक और अंतःकरण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.'

आज़मी, जिन्होंने पहले स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का विरोध किया था, ने कहा कि इस गीत के प्रति सम्मान दिखाने का मतलब यह नहीं है कि इसे सभी को गाना चाहिए. उन्होंने भाजपा पर मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, 'आप चाहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम गाएं, आप 'खान' उपनाम वाला मेयर नहीं चाहते, आप कुरान पढ़ने वालों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, और आप उन्हें 'देशद्रोही' करार देते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसी राजनीति को 'चुपचाप देख रहे' हैं. 

