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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अनशन तोड़ने के बाद Sonam Wangchuk ने क्यों कहा- 'डील होती, तो 26 दिन भूखा नहीं रहता', किसपर फूटा गुस्सा? जानें अंदर की बात

Sonam Wangchuk News: 26 दिनों की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने उन आरोपों का करारा जवाब दिया है, जिनमें उनपर सरकार से डील करने का दावा किया जा रहा था. जानिए वीडियो में उन्होंने क्या कहा.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 25, 2026, 12:04 PM IST

अनशन तोड़ने के बाद Sonam Wangchuk ने क्यों कहा- 'डील होती, तो 26 दिन भूखा नहीं रहता', किसपर फूटा गुस्सा? जानें अंदर की बात

image credit: Twitter

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प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों लंबा आमरण अनशन आखिरकार समाप्त कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपना उपवास तोड़ा. सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार अनशन पर बैठे हुए थे. हालांकि, अनशन समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोगों ने उन पर सरकार के साथ किसी तरह की 'गुप्त डील' करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया. इन बेबुनियाद आरोपों से आहत होकर सोनम वांगचुक ने एक विस्तृत वीडियो जारी कर अपना तीखा गुस्सा जाहिर किया है.

'मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या?'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी अपने 22 मिनट के वीडियो में सोनम वांगचुक काफी भावुक और गुस्से में नजर आए. उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि '26 दिनों तक दिल्ली की गर्मी में भूखे रहने के बाद, जिसमें मेरा 11 किलो वजन कम हो गया और शरीर के अंग व दिमाग तक कमजोर हो गए, क्या अब भी मुझे किसी से अपने अनशन की पवित्रता का कैरेक्टर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा?'
उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से बेहद कमजोर होने और अस्पताल के बिस्तर पर संघर्ष करने के बाद जब वह बाहर आए, तो उन्हें ऐसे फोन और संदेश मिले जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए सरकार के साथ कोई सौदा कर लिया है.

सोनम वांगचुक का किसपर फूटा गुस्सा?

सोनम वांगचुक ने उन लोगों पर तीखा प्रहार किया जो उनकी लंबी तपस्या पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने कहा, "अगर मुझे सरकार से कोई डील या सौदा ही करना होता, तो क्या मैं 26 दिनों तक भूखा रहता? अगर समझौता करना होता तो क्या मैं किसी एसी कमरे में बैठकर ऐसा नहीं कर सकता था? यहां दिल्ली की तपती धूप और सड़क पर अनशन करने की क्या ही जरूरत थी? ऐसे लोगों की सोच पर धिक्कार है जो इस तरह की ओछी बातें करते हैं."

ये भी पढ़ें- सरकार का आश्वासन या पत्नी गीतांजली? भूख हड़ताल खत्म करने को कैसे माने Sonam Wangchuk, जानिए अंदर की कहानी

कब और कैसे शुरू हुई थी पूरी घटना?

सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में 28 जून को अपना अनशन शुरू किया था. इस दौरान तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें पहले सफदरजंग अस्पताल और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अनशन समाप्त करने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया था. बताया कि देश में संभावित तनाव और हिंसा को टालने के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों के आग्रह और लंबी वार्ताओं के बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा. केंद्रीय मंत्रियों के हस्तक्षेप और सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सोनम ने अपना आमरण अनसन तोड़ा था.

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