दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग से छाई गहरी धुंध, हवा हुई और जहरीली, आईएमडी की और गिरावट की चेतावनी

दिवाली के बाद धुंध की चादर से दिल्ली-एनसीआर ढके हुए हैं. वायु गुणवत्ता 'गंभीर' हो गई है और ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई लेवल 430 से ज्यादा हो गया है.

दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई और कई इलाके 'गंभीर' प्रदूषण की श्रेणी में पहुँच गए. सोमवार सुबह शहर में धुंध की एक मोटी परत छा गई, जिससे निवासियों को त्योहारों के बाद खराब दृश्यता और भारी वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ा. वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के आंकड़ों के अनुसार, कई जगहों पर AQI का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पटाखों और स्थिर मौसम की स्थिति के कारण प्रदूषण के स्तर में तेज़ वृद्धि हुई है.

वज़ीरपुर, दिल्ली - डीपीसीसी शालीमार बाग का AQI 408, और जहाँगीरपुरी, दिल्ली - डीपीसीसी उत्तर पश्चिम दिल्ली का 404 AQI पहुंच गया है जो बेहद गंभीर है. दिवाली के दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफ़ी बिगड़ गई, राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. मंगलवार को जब लोग उठे तो शहर में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई थी, जो बड़े पैमाने पर पटाखों के इस्तेमाल और स्थिर मौसम की वजह से थी.

दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) के आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से 400 के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप ने सुबह 9 बजे दिल्ली का समग्र AQI 339 दिखाया, जिससे शहर 'बेहद खराब' श्रेणी में आ गया. 38 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि ज़्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया. आनंद विहार और वज़ीरपुर क्रमशः 414 और 412 रीडिंग के साथ 'गंभीर' सीमा को पार कर गए. बवाना (369), पूसा (371) और अशोक विहार (394) जैसे इलाके भी 'बेहद खराब' श्रेणी में रहे, जबकि श्री अरबिंदो मार्ग (165) और डीटीयू (198) मध्यम वायु गुणवत्ता वाले कुछ इलाकों में शामिल रहे.



के की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से