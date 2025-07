Shocking Video: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गुंडों की एक हरकत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गुंडों ने भुवनेश्वर नगर निगम (Bhubaneswar Municipal Corporation) ऑफिस में घुसकर एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर उनके ही केबिन में हमला बोल दिया. गुंडे एक जनसुनवाई के दौरान साहू के ऑफिस में घुसे और उन्हें गर्दन से पकड़कर नीचे गिराने के बाद जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले आए. ऑफिस से बाहर लाने के बाद गुंडों ने सरेआम साहू के साथ मारपीट की. उनके चेहरे पर कई लात मारी गई. इस जघन्य वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई ओडिशा की सत्ताधारी भाजपा सरकार को घेरे में ले रहा है. प्रमुख विपक्षी दल बीजू जनता दल (BJD) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) ने भाजपा सरकार पर राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है.

भाजपा नेता के समर्थक थे हमलावर?

BMC के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हमला करने वाले गुंडे भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने साहू पर 'जग भाई' के नाम से मशहूर जगन्नाथ के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. साहू के मुताबिक, आरोपियों ने मारपीट करने के बाद उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अपहरण करने की भी कोशिश की.

कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम

साहू के मुताबिक, जब मैं सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे अपने ऑफिस में बैठकर एक समस्या सुन रहा था तो बीएमसी पार्षद जीवन राउत के साथ 5-6 लोग मेरे ऑफिस में जबरन घुस आए. उनके ऑफिस में घुसते ही पार्षद ने मुझसे सवाल किया कि क्या मैंने जग भाई के साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन मैंने इंकार कर दिया. इस पर पार्षद के साथ आए लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर घसीटा, पीटा और जबरन अपने वाहन में डालकर अपहरण करने की कोशिश की.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

इस घटना के बाद सामने आए वीडियो में कुछ लोग साहू को जमीन पर गिराकर लात मारते हुए दिख रहा है. साथ ही उन्हें सीढ़ियों से नीचे खींचकर एक वाहन की तरफ ले जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. इस मामले में साहू की तरफ से तीन लोगों जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देबाशीष प्रधान को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई गई है. ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन इस घटना के खिलाफ मंगलवार को 'सामूहिक अवकाश' पर चली गई है. विपक्षी दल BJD के पार्षदों और BMC वर्कर्स ने इस घटना के बाद सोमवार शाम को भुवनेश्वर में जनपथ रोड पर जाम भी लगाया.

नवीन पटनायक बोले- हमले की साजिश रचने वालों पर हो कार्रवाई

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और BJD चीफ नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इस मामले में तत्काल और मिसाल बनने वाला कदम उठाने की मांग की है. उन्होंने माझी से साहू के साथ मारपीट करने वालों के साथ ही उन राजनेताओं पर भी एक्शन लेने की मांग की है, जो इस शर्मनाक हमले की साजिश के पीछे थे.

I am utterly shocked seeing this video.



