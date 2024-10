Shimla Earthquake: पिछले डेढ़ महीने से संजौली मस्जिद विवाद के चलते भारी भीड़ की कदमताल से हिल रही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जमीन शनिवार को असल में दहल गई. शिमला के पहाड़ों में शनिवार शाम को भूकंप ने धरती हिला दी है. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने इस भूकंप को रिकॉर्ड किया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मैग्नीट्यूड आंकी गई है. यह भूकंप इतना हल्का रहा है कि इसका आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है. फिलहाल सेंटर इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं यह किसी बड़े भूकंप का प्री-ट्रेमर तो नहीं है.

5 किलोमीटर गहराई पर रहा केंद्र

NCS के मुताबिक, शिमला में आए भूकंप का केंद्र 31.21 डिग्री उत्तर और 77.87 डिग्री पूर्व में रहा है. यह केंद्र सतह से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में रहा है. एक्स पर सेंटर ने बताया,'यह भूकंप दोपहर में 3.32 बजे आया है, जो कुछ ही सेकंड तक रहा है.'

EQ of M: 3.0, On: 12/10/2024 15:32:31 IST, Lat: 31.21 N, Long: 77.87 E, Depth: 5 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/imZUEvnwpa