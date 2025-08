झारखंड के पूर्व CM और पूर्व केंद्रीय मंत्री Shibu Soren का निधन, किडनी संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में थे भर्ती

झारखंड के पूर्व CM और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन (Shibu Soren) नहीं रहे. बता दें कि 81 साल के शिबू सोरेन जून के आखिरी सप्ताह में किडनी संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती थे, उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की जानकारी एक्स पर दी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुर्दे संबंधी समस्याओं के कारण एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज करा रहे थे. पिता के निधन पर हेमंत सोरेन ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए... मैं आज ‘शून्य’ हो गया हूं.’’

सर गंगा राम अस्पताल के ‘नेफ्रोलॉजी’ विभाग के अध्यक्ष डॉ. ए. के. भल्ला के अनुसार, शिबू सोरेन को सुबह आठ बजकर 56 मिनट पर मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टर ने बताया कि वह गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित थे और उन्हें डेढ़ महीने पहले दौरा भी पड़ा था. वह पिछले एक महीने से जीवन रक्षक प्रणाली पर थे.

इससे पहले हेमंत सोरेन ने उनके पिता के राष्ट्रीय राजधानी के इस अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी 24 जून को दी थी. बता दें कि शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे और पार्टी के संस्थापक संरक्षक भी थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक जताया है, उन्होंने X पर लिखा, "शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ. वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे. उनके निधन से दुख हुआ. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की और संवेदना व्यक्त की."

