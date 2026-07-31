BJP छोड़ने वाले Shehzad Poonawalla की फैमिली में कौन-कौन? जानें कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनका क्या है रिश्ता

Shehzad Poonawalla Family Tree:भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफे की चर्चाओं में आए शहजाद पूनावाला के परिवार में कौन-कौन हैं, आइए जानते हैं. साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार से उनका क्या रिश्ता है, इस लेख में आपको वो भी पता चल जाएगा.

Shehzad Poonawalla Resigns Reason: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी डिबेट्स का एक जाना-पहचाना चेहरा शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद से ही, भारतीय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. शहजाद के इस कदम ने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान एक बार फिर उनकी पर्सनल लाइफ, पारिवारिक ताने-बाने और उनके राजनीतिक सफर की ओर खींच लिया है. आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि शहजाद पूनावाला के परिवार में कौन-कौन है और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से उनका क्या नाता रहा है.

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राजनीति में कदम रखने से पहले क्या करते थे शहजाद पूनावाला?

शहजाद पूनावाला मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले एक वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने साल 2013 में सांप्रदायिक भेदभाव और आवास के मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़कर सुर्खियां बटोरी थीं. आपको बता दें कि शहजाद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन साल 2017 में आंतरिक चुनावों की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था. इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई.

My updated bio : pic.twitter.com/qGG5s9WMOG — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 30, 2026

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शहजाद पूनावाला के परिवार में कौन-कौन हैं?

शहजाद पूनावाला अपने पिता सरफराज पूनावाला के साथ काफी कम समय बिताए, क्योंकि कम उम्र में ही उन्होंने पिता को खो दिया था. पिता की मौत के बाद शहजाद और उनके भाई की परवरिश मां यास्मीन पूनावाला ने अकेले की है. उनके परिवार में एक बड़े भाई तहसीन पूनावाला हैं, जो मीडिया और राजनीतिक मंचों पर अक्सर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपनी राय रखते नजर आते हैं.

शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी से क्या है रिश्ता?

शहजाद पूनावाला और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच कोई सीधा पारिवारिक रिश्ता नहीं है. पर, इस परिवार का गांधी परिवार से एक दूर का वैवाहिक संबंध जरूर जुड़ा हुआ है. दरअसल, शहजाद के बड़े भाई तहसीन पूनावाला की शादी मोनिका वाड्रा से हुई है, जो रॉबर्ट वाड्रा की कजन बहन यानी प्रियंका गांधी की ननद हैं. इस नाते से शहजाद पूनावाला, प्रियंका गांधी के पति के बहनोई के बहनोई के भाई हुए. हालांकि, यह काफी दूर का रिश्ता है, तो इसे सीधे तौर पर नहीं माना जा सकता. वैसे भी शहजाद खुद कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते रहे हैं.