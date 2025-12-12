Rahul Gandhi की मीटिंग में नहीं आए Shashi Tharoor, फिर शुरू हुआ सवाल जवाबों का सिलसिला...

कांग्रेस MP शशि थरूर के पार्टी की ज़रूरी मीटिंग से बार-बार गायब रहने से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है, जिससे उनके कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं. तमाम लोगों के बीच सुगबुगाहट है कि कहीं थरूर खेमा बदलने की फिराक में तो नहीं हैं?

बीते कुछ वक़्त से चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर ने राहें जुदा कर ली हैं. चूंकि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, सवाल पूछे जाने पर तमाम पार्टी प्रवक्ताओं ने व्यस्तता पर जोर दिया और कहा कि देश उन अफवाहों पर कान न दे. साथ ही सवाल करने वालों को ये भी बताया गया कि थरूर और कांग्रेस पार्टी एक ही पिच पर खेल रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? ध्यान रहे कि कांग्रेस MP शशि थरूर शुक्रवार को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के लोकसभा MPs की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिससे पार्टी के अंदर उनके बार-बार ज़रूरी बातचीत से गायब रहने को लेकर सवाल उठने लगे.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि थरूर ने लीडरशिप को पहले ही बता दिया था, हालांकि कांग्रेस के चीफ व्हिप ने दावा किया कि उन्हें MP के गायब होने का कारण नहीं पता था. तिरुवनंतपुरम के MP, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कही गई बातों को लेकर जांच हुई है, एक बार फिर मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिससे हाल के हफ्तों में कांग्रेस की लोकसभा मीटिंग में शामिल न होने का उनका सिलसिला जारी रहा.

बताया जा रहा है कि थरूर, चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी के साथ भी मौजूद नहीं थे. उनके पब्लिक शेड्यूल के मुताबिक, थरूर कल रात प्रभा खेतान फाउंडेशन के एक इवेंट के लिए कोलकाता में थे, जिसके बाद जानकारी यही बाहर आई कि थरूर मीटिंग के लिए समय पर दिल्ली नहीं आ पहुंचे.

यह बात थरूर की उस सफाई के कुछ दिनों बाद आई है जब उन्होंने 30 नवंबर को कांग्रेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग छोड़ी थी. तब भी कहा यही गया था कि थरूर ने जानबूझकर मीटिंग नहीं छोड़ी थी. तमाम आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए थरूर ने कहा था कि जब वह मीटिंग हो रही थी, तब वह केरल से फ़्लाइट से फ्लाइट से आ रहे थे।

मीटिंग्स में लगातार गैर-हाजिर रहे हैं थरूर

थरूर पहले भी खराब सेहत का हवाला देकर स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) मुद्दे पर कांग्रेस की चर्चा में शामिल नहीं हुए थे. तब उनके ऑफिस ने बताया था कि MP अपनी 90 साल की मां के साथ केरल से बाद की फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे और समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सके. ध्यान रहे कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी केरल में लोकल बॉडी पोल कैंपेन के कारण उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे.

हालांकि, कुछ कांग्रेस नेता गैर-हाज़िरी की बढ़ती लिस्ट को लेकर परेशान हैं, खासकर तब जब थरूर अकेले कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर रखे गए सरकारी भोज में बुलाया गया था. इस बुलावे ने सियासी सरगर्मियां तेज की थीं और अंदर ही अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी.

उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि, 'हर किसी की अंतरात्मा की आवाज़ होती है. जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन मुझे बुलाया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि यह खेल क्यों खेला जा रहा है, यह खेल कौन खेल रहा है, और हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए.'