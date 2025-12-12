FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कोडीन सिरप केस: शुभम जायसवाल और अन्य की याचिका पर इलाहाबाद HC में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 15 दिसंबर को | गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई को NIA कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा | केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर, 11,718 करोड़ की स्वीकृति दी गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

DSSSB MTS Notification 2025: मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

शिवराज पाटिल के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले क्या था प्रोफेशन

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदल सकती है मोदी सरकार, कैबिनेट में लगेगी मुहर!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 

Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव

Homeभारत

भारत

Rahul Gandhi की मीटिंग में नहीं आए Shashi Tharoor, फिर शुरू हुआ सवाल जवाबों का सिलसिला...

कांग्रेस MP शशि थरूर के पार्टी की ज़रूरी मीटिंग से बार-बार गायब रहने से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है, जिससे उनके कमिटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं. तमाम लोगों के बीच सुगबुगाहट है कि कहीं थरूर खेमा बदलने की फिराक में तो नहीं हैं?

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 12, 2025, 04:39 PM IST

Rahul Gandhi की मीटिंग में नहीं आए Shashi Tharoor, फिर शुरू हुआ सवाल जवाबों का सिलसिला...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बीते कुछ वक़्त से चर्चा तेज है कि कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर ने राहें जुदा कर ली हैं. चूंकि थरूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, सवाल पूछे जाने पर तमाम पार्टी प्रवक्ताओं ने व्यस्तता पर जोर दिया और कहा कि देश उन  अफवाहों पर कान न दे. साथ ही सवाल करने वालों को ये भी बताया गया कि थरूर और कांग्रेस पार्टी एक ही पिच पर खेल रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? ध्यान रहे कि कांग्रेस MP शशि थरूर शुक्रवार को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के लोकसभा MPs की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिससे पार्टी के अंदर उनके बार-बार ज़रूरी बातचीत से गायब रहने को लेकर सवाल उठने लगे.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि थरूर ने लीडरशिप को पहले ही बता दिया था, हालांकि कांग्रेस के चीफ व्हिप ने दावा किया कि उन्हें MP के गायब होने का कारण नहीं पता था. तिरुवनंतपुरम के MP, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कही गई बातों को लेकर जांच हुई है, एक बार फिर मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिससे हाल के हफ्तों में कांग्रेस की लोकसभा मीटिंग में शामिल न होने का उनका सिलसिला जारी रहा.

बताया जा रहा है कि थरूर, चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी के साथ भी मौजूद नहीं थे. उनके पब्लिक शेड्यूल के मुताबिक, थरूर कल रात प्रभा खेतान फाउंडेशन के एक इवेंट के लिए कोलकाता में थे, जिसके बाद जानकारी यही बाहर आई कि थरूर मीटिंग के लिए समय पर दिल्ली नहीं आ पहुंचे. 

यह बात थरूर की उस सफाई के कुछ दिनों बाद आई है जब उन्होंने 30 नवंबर को कांग्रेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग छोड़ी थी.   तब भी कहा यही गया था कि थरूर ने जानबूझकर मीटिंग नहीं छोड़ी थी. तमाम आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए थरूर ने कहा था कि जब वह मीटिंग हो रही थी, तब वह केरल से फ़्लाइट से फ्लाइट से आ रहे थे। 

मीटिंग्स में लगातार गैर-हाजिर रहे हैं थरूर

थरूर पहले भी खराब सेहत का हवाला देकर स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) मुद्दे पर कांग्रेस की चर्चा में शामिल नहीं हुए थे. तब उनके ऑफिस ने बताया था कि MP अपनी 90 साल की मां के साथ केरल से बाद की फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे और समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सके. ध्यान रहे कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी केरल में लोकल बॉडी पोल कैंपेन के कारण उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे.

हालांकि, कुछ कांग्रेस नेता गैर-हाज़िरी की बढ़ती लिस्ट को लेकर परेशान हैं, खासकर तब जब थरूर अकेले कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे पर रखे गए सरकारी भोज में बुलाया गया था. इस बुलावे ने सियासी सरगर्मियां तेज की थीं और अंदर ही अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी.

उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए  कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि, 'हर किसी की अंतरात्मा की आवाज़ होती है. जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन मुझे बुलाया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि यह खेल क्यों खेला जा रहा है, यह खेल कौन खेल रहा है, और हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए.'

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम 
Homemade Hand Cream: देसी घी, नारियल तेल और एसेंशियल ऑयल... इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं नेचुरल हैंड क्रीम
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
Dhurrandhar 2025: धुरंधर नहीं, ये फिल्म है जिसने पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
Hanuman Ashtami 2025: कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
कल रखा जाएगा हनुमान अष्टमी का व्रत, जानें पूजा विधि से लेकर मंत्र, मुहूर्त और महत्व
Rashifal 11 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalashtami Vrat 2025: इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
इस दिन है साल का आखिरी कालाष्टमी व्रत, जानें क्यों की जाती है काल भैरव की पूजा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रहा है राजयोग?
MORE
Advertisement