Sharad Yadav Passes Away: JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, बेटी ने FB पोस्ट में लिखा- पापा नहीं रहे

डीएनए हिंदी: पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव (Sharad Yadav) का निधन हो गया है. उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनकी की बेटी ने इस खबर की पुष्टि की है. उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर लिखा, 'पापा नहीं रहे.' शरद यादव गुरुग्राम की फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था. शरद यादव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है.

शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने अपने पिता की मौत की जानकारी दी. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, 'पापा नहीं रहे.' गुरुग्राम की फोर्टिस अस्पताल ने जारी बयान में कहा कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी पल्स बंद थी. प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीपीआर दिया गया था. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. शरद यादव ने गुरुवार रात 10.19 बजे अंतिम सांस ली.

Former Union Minister Sharad Yadav passes away, confirms his daughter through a Facebook post. pic.twitter.com/p56lUeqz7B

PM मोदी ने जयाता शोक

पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर शोक जताया. मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "शरद यादव के निधन से दुखी हूं. सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे वर्षों में, उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया. वे डॉ. लोहिया के आदर्शों से बहुत प्रेरित थे. मैं हमेशा अपनी बातचीत को संजोकर रखूंगा. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं."

तेजस्वी यादव ने भी किया ट्वीट

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने ट्वीट किया, 'मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ. कुछ कह पाने में असमर्थ हूं.'

मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ। कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ।



माता जी और भाई शांतनु से वार्ता हुई। दुःख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 12, 2023

शरद यादव बिहार की राजनीतिक के अलावा केंद्र की सियासत में भी काफी सक्रिय रहे थे. वह 4 बार बिहार के मधेपुरा सीट से सांसद रहे थे. वह सात बार लोकसभा के सदस्य चुने गए. इतना ही नहीं 2003 में जनता दल बनने के बाद से लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे. पिछले कुछ समय से वह सक्रिय राजनतीति से दूर थे.

