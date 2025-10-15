राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’

Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण
ब्रिटिश संसद में आयोजित ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट एवं ग्लोबल ब्रिलियंस अवॉर्ड्स 2025 भारत के लिए गर्व का अवसर बन गया जब राजस्थान के शांतनु राव को समाजसेवी कार्यों, नेतृत्व क्षमता और प्रवासी भारतीय छात्रों के कल्याण में किए गए योगदान के लिए ‘Outstanding Student Achievement Award’ से सम्मानित हुए.
यह प्रतिष्ठित मंच विश्वभर के प्रतिष्ठित नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों, न्यायविदों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाजसेवियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जहां शांतनु ने अपनी उपलब्धियों से न केवल भारत बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया.
शांतनु राव — प्रेरणा का प्रतीक युवा चेहरा
शांतनु राव वर्तमान में Queen Mary University, London में अंतिम वर्ष के छात्र हैं. पढ़ाई के साथ उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों के कल्याण के लिए कई सराहनीय पहलें कीं.
भारत–यूके संबंधों पर विशेष चर्चा
इस अवसर पर भारत–ब्रिटेन संबंधों पर एक उच्चस्तरीय पैनल चर्चा भी हुई, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा और संभावित भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर विचार-विमर्श किया गया. चर्चा में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और इस परिवर्तन में भारत–यूके साझेदारी की भूमिका बेहद अहम है.
ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम — संस्कृतियों का संगम
इस आयोजन का संचालन ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम के चेयरपर्सन आदित्य प्रताप सिंह ने किया. उन्होंने इस मंच को वैश्विक संवाद, सम्मान और संस्कृति के एक जीवंत संगम में बदल दिया.
समिट में ब्रिटिश संसद के सांसदों, मेयर्स, वरिष्ठ राजनयिकों, भारत से आए IAS अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता विकल्प सिंह समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की.
सीमाओं से परे भारत की गूंज
ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम 2025 ने यह साबित किया कि जब युवा नेतृत्व, सेवा भावना और सांस्कृतिक एकता एक मंच पर आती है, तो वे सीमाओं से आगे जाकर पूरी दुनिया को प्रेरित करती हैं.
राजस्थान के शांतनु राव की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह भारत की नई पीढ़ी की उस सोच और प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो दुनिया में भारतीय मूल्यों और प्रतिभा का परचम लहरा रही है.
