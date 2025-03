Shama Mohammed New Controversy: भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को 'मोटा' कहकर विवादों में फंसी कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने अब नया बवाल खड़ा कर दिया है. शमा मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में इस्लाम को गणित का जन्मदाता घोषित कर दिया है, जिस पर भाजपा ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है. भाजपा ने शमा मोहम्मद की तुलना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से करते हुए कहा है कि उन्हें तगड़ा कॉम्पिटीशन मिल रहा है. भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस में बेतुके बयान केवल राहुल गांधी ही नहीं दे सकते, ये बात साबित करने की शायद शमा मोहम्मद ने ठान ली है.

मोहम्मद शमी के 'रोजा' विवाद पर बोलते हुए फिसली जुबान

शमा मोहम्मद की गणित को लेकर जुबान उस समय फिसली, जब वो भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) से जुड़े 'रोजा' विवाद पर प्रतिक्रिया दे रही थी. ANI से बातचीत में शमा ने कहा,'इस्लाम में रमजान बेहद अहम बात है. जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें फास्ट (रोजा) रखने की जरूरत नहीं होती. मोहम्मद शमी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपने घर पर नहीं हैं. वह खेल रहे हैं, जहां वह बेहद प्यासे भी हो सकते हैं.' इसके बाद शमा ने आगे कहा,'इस्लाम बेहद वैज्ञानिक धर्म है. गणित भी इस्लाम के जरिए ही आया है.' शमा के इसी बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है.

#WATCH | Delhi | On Indian cricketer Mohammed Shami, Congress leader Shama Mohamed says, "...In Islam, there is a very important thing during Ramzan. When we travel, we don't need to fast (Roza), so Mohammed Shami is travelling and is not in his own place. He's playing a sport… pic.twitter.com/oigmsnoLJF