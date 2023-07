UP News: ओवरटेकिंग ने कराया हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरने से 13 लोग मरे, 20 घायल

डीएनए हिंदी: Shahjahanpur News- उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ओवरटेकिंग के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया है. दूसरे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली शनिवार दोपहर को पुल से नीचे नदी में गिर गई. ट्रॉली में 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं. मौके पर पुलिस के साथ मिलकर NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोग जिले के गांव अजमतपुर के रहने वाले थे, जो गांव में होने जा रही भागवत कथा के लिए गर्रा नदी का जल लेने आए थे.

दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में होड़ का नतीजा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अजमतपुर गांव से भागवत कथा की कलश यात्रा के लिए जल लेने ग्रामीण दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और एक छोटे ट्रक में सवार होकर गर्रा नदी जा रहे थे. तिलहर निगोही रोड पर दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली के ड्राइवर में एक-दूसरे को ओवरटेक करने की होड़ लग गई. इसी चक्कर में नदी पर पहुंचने के बाद एक ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलिंग तोड़ते हुए सीधे सूखी नदी में करीब 40 फीट नीचे जा गिरी. गिरते समय ट्रॉली पलट गई और बहुत सारे लोग उसके नीचे दब गए.

पुलिस के आने तक लोगों ने खुद किया रेस्क्यू

हादसा होते ही मौके पर हड़कंप मच गया. दूसरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली को सीधा किया. तब तक आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए. सभी ने घायल लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया. तब तक पुलिस और NDRF व SDRF की टीमें भी पहुंच गईं. शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं. इनके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी CHC पर भर्ती कराया गया है. गंभीर घायलों को वहां से जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है.

Shahjahanpur, UP | Over a dozen people are feared dead & many injured after a tractor trolley falls from a bridge into Garra river in Tilhar's Birsinghpur village. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/fauJBcOqYA