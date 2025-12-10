Sexual Violence: दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

Sexual Violence: बुधवार को 'द लैंसेट' जर्नल में छपी एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में 100 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने यौन हिंसा झेली है. भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की लगभग 23 प्रतिशत महिलाओं को अपने ही पार्टनर से हिंसा IPV (Intimate Partner Violence) का सामना करना पड़ा...

Sexual Violence: द लैंसेट की रिपोर्ट ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है, बुधवार को 'द लैंसेट' जर्नल में छपी एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में 100 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने यौन हिंसा झेली है. 100 करोड़ में 60.8 करोड़ महिलाओं के साथ यह यौन हिंसा उनके ही इंटीमेट पार्टनर ने की. 2023 में भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की लगभग 23 प्रतिशत महिलाओं को अपने ही पार्टनर से हिंसा IPV (Intimate Partner Violence) का सामना करना पड़ा, जिसमें मौजूदा या पुराने पार्टनर द्वारा शारीरिक और यौन शोषण शामिल है.

अनुमान है कि देश में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 30 प्रतिशत से अधिक महिलाओं और 13 प्रतिशत पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का अनुभव किया है. इसमें यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा झेली उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा.

मानसिक स्थिति पर बुरा असर

विश्व स्तर पर, बचपन में यौन हिंसा का शिकार हुई 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या दस लाख से भी ज्यादा है. वहीं, 15 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की अनुमानित संख्या 608 मिलियन है, जिन्होंने आईपीवी (घरेलू हिंसा) का भी अनुभव किया है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली, गोरखपुर और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, चेन्नई के लेखकों वाली इस ग्लोबल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये अनुभव कई तरह की लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं. इनमें डिप्रेशन और एंग्जायटी, पुरानी बीमारियां और समय से पहले मौत का बढ़ा हुआ खतरा शामिल है.

यह भी पढ़ें: 10 दिन में ₹1,000 करोड़ स्वाहा... IndiGo क्राइसिस ने दिल्ली के कारोबार का निकाला दम

शोधकर्ताओं ने कहा, "ये चौंकाने वाले आंकड़े निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिसमें कानूनी ढांचे को मजबूत करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और हिंसा के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को कम करने के लिए पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं का विस्तार करना शामिल है."

IPV और यौन हिंसा की सबसे ज्यादा दरें

उन्होंने आगे कहा, "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करना न केवल मानवाधिकारों का मामला है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता भी है जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है. मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकती है और बेहतर समुदाय बना सकती है." शोध में बताया गया है कि आईपीवी और यौन हिंसा की सबसे ज्यादा दरें उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में केंद्रित हैं, जहां एचआईवी और अन्य पुरानी बीमारियों की उच्च दरें हिंसा के स्वास्थ्य प्रभावों को और बढ़ा देती हैं.

आईपीवी और यौन हिंसा बीमारी के बोझ

शोधकर्ताओं ने कहा, "कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों और महिलाओं और बच्चों के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा वाले क्षेत्रों को इन नुकसानों को संबोधित करने और रोकने में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है." जबकि उच्च आय वाले देशों (एचआईसी) में कुल मिलाकर प्रसार दर कम होती है, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आईपीवी और यौन हिंसा बीमारी के बोझ के लिए शीर्ष जोखिम कारकों में से हैं, खासकर 15-49 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों में. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीर देशों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग संबंधी विकार और गैर-संक्रामक रोग जैसे कारक हिंसा के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावों में योगदान करते हैं. इनपुट --आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से...