छठ पूजा पर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलर्ट: प्रशासन ने जारी किए एडवाइजरी, इन मार्गों पर जाम की आशंका

Labh Panchami 2025: आज लाभ पंचमी पर ऐसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

भारत के 5 सबसे अमीर राज्य, जहां नौकरी मिल जाए तो समझो लाइफ सेट है

Delhi Weather: छठ पूजा के दिन भी दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI

Bihar Election 2025: छठ पर्व पर चिराग पासवान के घर पहुंचे CM नीतीश कुमार, मुलाकात के बाद पीएम मोदी के हनुमान ने कही ये बात

Seeds For Heart Health: दिल को Natural Strength देते हैं ये 5 हेल्दी सीड्स, रोजाना खाएंगे तो निकल जाएगा गंदा कोलेस्ट्रॉल

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? जानें सही समय और तरीका वरना समय से पहले आएंगी झुर्रियां

Ayodhya Parikrama Date: अयोध्या में कब से शुरू होगी चौदह-पंचकोसी परिक्रमा? जानिए सही डेट 

Chhath Puja 2025: वो स्वर जो छठ पूजा की पर्याय बन गया! शारदा सिन्हा के बिना यह महापर्व कुछ अधूरा सा क्यों है...

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, जान लें सूर्यास्त का समय और संध्या अर्घ्य का सटीक समय

रेलवे ट्रैक या उसके आस-पास सेल्फी और रील बनाते आए नजर तो माना जाएगा अपराध, जुर्माना या जेल को रहें तैयार

रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी और रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे का अहम फैसला रेलवे पटरियों पर या उसके निकट, चलती ट्रेन के फुटबोर्ड या छतों पर सेल्फी लेने, वीडियो बनाने या रील बनाने की खतरनाक और अवैध गतिविधि के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 27, 2025, 06:05 AM IST

रेलवे ट्रैक या उसके आस-पास सेल्फी और रील बनाते आए नजर तो माना जाएगा अपराध, जुर्माना या जेल को रहें तैयार

रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी और रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे का नया फरमान

आजकल के युवा सोशल मीडिया पर मशहूर होने और लाइक्स व कमेंट्स की बौछार पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. कई युवा रेल की पटरियों पर सेल्फी लेने और रील बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है. अब रेल प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने रेलवे ट्रैक पर या उसके आस-पास, चलती ट्रेन के फुटबोर्ड या छत पर सेल्फी लेने, वीडियो शूट करने या रील बनाने जैसे खतरनाक और गैरकानूनी कामों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

सख्त कार्रवाई का प्रावधान
रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि इस तरह के कृत्य न केवल जीवन के लिए खतरा हैं, बल्कि रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय भी हैं.

कारावास और जुर्माना: ईसीओआर ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है.

अपराध दर्ज: उल्लंघनकर्ताओं पर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 153 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें कारावास के साथ-साथ भारी जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा.

पुरी दुर्घटना के बाद चेतावनी
पुरी में पटरियों के पास वीडियो रिकॉर्ड करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 15 वर्षीय विश्वजीत साहू की मौत के दो दिन बाद ही ECoR ने यह चेतावनी फिर से जारी की है. गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनें उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्र हैं, मनोरंजन वीडियो के लिए नहीं. इन क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करना या स्टंट करना जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है और घोर आपराधिक लापरवाही का कार्य है.

जागरूकता अभियान तेज
लोगों को इन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से गुज़र रहे उच्च-वोल्टेज बिजली के तारों (OHE) के संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है. आगे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए, ECoR सार्वजनिक घोषणाओं, डिजिटल मीडिया संदेशों और गश्त के ज़रिए जागरूकता अभियान तेज़ कर रहा है. इससे पहले जुलाई में, रेलवे सुरक्षा बल ने ओडिशा के बौद्ध ज़िले में दो लड़कों के ख़िलाफ़ रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने और वीडियो बनाने का मामला दर्ज किया था.

