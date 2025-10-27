रेलवे ट्रैक या उसके आस-पास सेल्फी और रील बनाते आए नजर तो माना जाएगा अपराध, जुर्माना या जेल को रहें तैयार

रेलवे ट्रैक के पास सेल्फी और रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे का अहम फैसला रेलवे पटरियों पर या उसके निकट, चलती ट्रेन के फुटबोर्ड या छतों पर सेल्फी लेने, वीडियो बनाने या रील बनाने की खतरनाक और अवैध गतिविधि के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है.

आजकल के युवा सोशल मीडिया पर मशहूर होने और लाइक्स व कमेंट्स की बौछार पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं. कई युवा रेल की पटरियों पर सेल्फी लेने और रील बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है. अब रेल प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ने रेलवे ट्रैक पर या उसके आस-पास, चलती ट्रेन के फुटबोर्ड या छत पर सेल्फी लेने, वीडियो शूट करने या रील बनाने जैसे खतरनाक और गैरकानूनी कामों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.

सख्त कार्रवाई का प्रावधान

रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि इस तरह के कृत्य न केवल जीवन के लिए खतरा हैं, बल्कि रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय भी हैं.

कारावास और जुर्माना: ईसीओआर ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ “शून्य सहनशीलता” नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है.

अपराध दर्ज: उल्लंघनकर्ताओं पर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 153 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें कारावास के साथ-साथ भारी जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा.

पुरी दुर्घटना के बाद चेतावनी

पुरी में पटरियों के पास वीडियो रिकॉर्ड करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 15 वर्षीय विश्वजीत साहू की मौत के दो दिन बाद ही ECoR ने यह चेतावनी फिर से जारी की है. गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर और चलती ट्रेनें उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्र हैं, मनोरंजन वीडियो के लिए नहीं. इन क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करना या स्टंट करना जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है और घोर आपराधिक लापरवाही का कार्य है.

जागरूकता अभियान तेज

लोगों को इन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से गुज़र रहे उच्च-वोल्टेज बिजली के तारों (OHE) के संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है. आगे ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए, ECoR सार्वजनिक घोषणाओं, डिजिटल मीडिया संदेशों और गश्त के ज़रिए जागरूकता अभियान तेज़ कर रहा है. इससे पहले जुलाई में, रेलवे सुरक्षा बल ने ओडिशा के बौद्ध ज़िले में दो लड़कों के ख़िलाफ़ रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने और वीडियो बनाने का मामला दर्ज किया था.

