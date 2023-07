Seema Haider केस में फर्जी आधार कार्ड एंगल, जानिए क्या है नया खुलासा

डीएनए हिंदी: Seema Sachin Love Story- उत्तर प्रदेश के नोएडा की पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर का मामला उलझता ही जा रहा है. इस केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे सीमा पर संदेह लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंक विरोधी दस्ते (UP ATS) की पूछताछ पूरी हो चुकी है. ATS गुरुवार को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग को सौंपेगी. ATS ने सीमा की कई बातों को झूठा माना है. सूत्रों के मुताबिक, सीमा के भारत में एंट्री लेने के मामले में भी नया खुलासा हुआ है. सीमा हैदर फर्जी भारतीय आधार कार्ड की मदद से नेपाल से अपने बच्चों के साथ भारतीय सीमा में घुसी थी.

सचिन ही लेकर गया था आधार कार्ड

सूत्रों का कहना है कि सीमा को फर्जी आधार कार्ड सचिन ने ही मुहैया कराया था ताकि उसे भारत में एंट्री करने में मुश्किल ना हो. ये आधार कार्ड सचिन ने नेपाल में सीमा को दिए थे. सचिन ने सीमा को तीन आधार कार्ड दिए थे, जिनमें एक सीमा और दो बच्चों के थे. यह भी माना जा रहा है कि सीमा के साथ सीमा पार करते समय कोई अन्य शख्स भी था. सीमा ने देहाती महिला का हुलिया बना रखा था. अब ATS ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों और उस तीसरे शख्स की तलाश शुरू कर दी है.

#WATCH | Kathmandu | Ganesh - a hotel owner in Nepal claims that UP resident Sachin and Pakistani national Seema Haider stayed at his hotel.

फर्जी नाम से रुके थे नेपाल के होटल में

सीमा और सचिन ने नेपाल के होटल में ठहरने के लिए फर्जी नामों का इस्तेमाल किया था. सचिन ने अपना नाम शिवांश बताया था और सीमा को अपनी पत्नी बताया था. न्यू विनायक होटल के मालिक रोका मागर के मुताबिक, सचिन ने बुकिंग कराते समय ये कहा था कि उसकी पत्नी रास्ते में है और बाद में पहुंचेगी. दोनों 7 दिन यहां रहे, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं जाते थे और ज्यादातर समय कमरे के अंदर ही रहते थे. दोनों बाहर केवल फल लेने जाते थे और होटल के अंदर नेपाली वेज थाली ऑर्डर करके खाते थे.

सीमा के पास ये चीजें की हैं ATS ने बरामद

यूपी पुलिस के DGP ऑफिस से जारी ब्रीफ नोट के मुताबिक, सीमा के पास 5 ऑफिशियल पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक बिना नाम और पते वाला अधूरा पासपोर्ट मिला है. साथ ही उसके पास 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल और एक ID कार्ड भी मिला है. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. अधूरा पासपोर्ट मिलने के कारण सीमा संदेह के घेरे में ज्यादा है. साथ ही उसके पास 4 मोबाइल फोन होने और उनके सिमकार्ड तोड़कर गायब कर देने के कारण भी उस पर संदेह बढ़ गया है.

Seema Haider case | Uttar Pradesh DGP office issues a brief note - "...Two video cassettes, four mobile phones, five Pakistan-authorised passports, one unused passport with incomplete name and address & ID card recovered from Seema Haider. Investigation of the same is underway.… pic.twitter.com/CYqhRhMWmP