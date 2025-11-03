FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल. सरकारी अस्पतालों की OPD भी बंद रहेंगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद

दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स

Homeभारत

भारत

दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद

जो लोग दुबई..दुबई..दुबई करते रहते हैं उन्हें ये विशेष लेख जरूर पढ़ना चाहिए. वहां काम करने गए लोगों की हकीकत जानकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 03, 2025, 08:09 AM IST

दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद

काम की तलाश में दुबई जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान

Add DNA as a Preferred Source

दुबई दुनिया की सबसे आलीशान इमारतों का घर है, जहां सोने की चमक और अमीरों जैसी ज़िंदगी हमारे लिए किसी सपने जैसी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के पीछे एक ज़िंदगी छिपी है. चमचमाती दुबई के पीछे एक ऐसा राज़ छिपा है जिससे पूरी दुनिया अनजान है.
 
ये दुनिया उन गरीब मजदूरों की है जो हर दिन नर्क जैसी जिंदगी जीते हैं. ये अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने देश से दूर दुबई जाते हैं. सोनापुर, अल क्वोज़, जेबेल अली वो इलाके हैं जहाँ दुबई के 'असली हीरो' रहते हैं. बाहर से देखने पर ये किसी मजदूर कैंप जैसा लगता है, लेकिन अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला है. यहाँ लोग अपना देश छोड़कर पैसे कमाने आते हैं, लेकिन एक कमरे में 8-10 लोग सोने को मजबूर हैं. इनके बिस्तर पर पतला गद्दा और फटी हुई चादरें हैं. हवा के आवागमन के लिए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, जो गर्मी में बंद रहती है.

दुबई में काम करने गए लोगों की असली हकीकत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई जैसे आलीशान शहर में कमाने गए लोगों की यही हकीकत है. उन्हें न सिर्फ़ सोने के लिए, बल्कि बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है. क्योंकि यहाँ 50 लोगों के बीच सिर्फ़ एक ही बाथरूम है, उनके लिए सुबह 4 बजे पानी आता है, कभी गर्म पानी आता है, कभी ठंडा पानी आता है और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी आता ही नहीं. इन इलाकों में तेज़ बदबू होती है और कमरे के हर कोने में बदबू घुली रहती है. यहाँ लोग पसीने से भीगे गंदे कपड़े पहनने को भी मजबूर हैं और उनकी ज़िंदगी किसी भिखारी जैसी कही जा सकती है.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zia uncut (@zia_uncut)

 
दुबई में जीवन बहुत कठिन है 
इस नारकीय जीवन जीने वाले मज़दूरों का कहना है कि उन्हें एजेंट बहकाते हैं. यहाँ 12-14 घंटे काम करने के बाद उन्हें 800-1200 रुपये वेतन मिलता है. इसमें किराया, खाना, बिजली सब शामिल है. ऐसी ज़िंदगी के बीच उनके पास बस थकान और अपने परिवार की यादें हैं. हर साल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लाखों लोग दुबई आते हैं. यहाँ आने वाले सभी लोगों का एक ही सपना होता है कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और दो साल में पैसे कमाकर अपने देश लौट सकें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, लोग कर्ज़ और बीमारी में फँस जाते हैं.
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई में जिन जगहों पर ये मजदूर काम करते हैं, वहां तापमान 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है. तब चिलचिलाती धूप में ये मजदूर बिना पानी या ब्रेक के लोहे की चीजें उठाकर काम करते हैं. कई बार मजदूर बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें लगातार काम करते रहना पड़ता है और अगर देर हो जाए तो उनकी सैलरी भी काट ली जाती है. इसके अलावा, अगर काम करते हुए कोई हादसा हो जाए, तो कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, कई कंपनियां तो मजदूरों के पासपोर्ट भी रख लेती हैं ताकि वो काम छोड़कर भाग न सकें. ऐसे में देश-विदेश से दुबई गए लोग बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए काम करते नजर आ रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई
Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से लेकर विराट व सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई
IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान
IND-w vs SA-w Final: 52 साल में ट्रॉफी जीतने वाली पहली कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर, फाइनल के बाद दिया बड़ा बयान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी
Womens ODI World Cup Winners List: पहली बार भारत ने अपने नाम किया वर्ल्ड कप खिताब, यहां देखें अब तक किन टीमों ने जीती ट्रॉफी
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
ICC Women's World Cup 2025 Award: दीप्ति शर्मा बनीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, शेफाली वर्मा ने भी बल्ले के साथ गेंद से दिखाया कमाल
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
IND-w vs SA-W Final: दीप्ति शर्मा-स्मृति मंधाना से लेकर लौरा वोल्वार्ड्ट तक, एक-दो नहीं बल्कि फाइनल में बने 10 रिकॉर्ड्स
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
मात्र 80,000 रुपये से गांव में शुरू किया बिजनेस, आज खुद का ब्रांड और लाखों की इनकम; आप भी ले सकते हैं सीख
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE