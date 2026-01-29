वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी? 

Ajit Pawar plane crash: महाराष्ट्र के बारामती तालुका स्थित गोजुबावी गांव एक बार फिर चर्चा में है.सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस स्थान पर हाल ही में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई संयोगवश तीन साल पहले भी इसी इलाके में एक और विमान हादसा हो चुका था.

गोजुबावी गांव पुणे जिले के बारामती तालुका में स्थित है जो पुणे से लगभग 100 किमी और बारामती शहर से करीब 10 किमी दूर है. इस जगह 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी और कल अजीत पवार के विमान दुर्घटना के बाद ये चर्चा तेज हो गई है.

तीन साल पहले क्या हुआ था?

अक्टूबर 2023 में गोजुबावी के पास एक प्रशिक्षण विमान (Training Aircraft) दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. उस हादसे में विमान में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक सवार थे और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. अब उस समय की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल फिर से वायरल हो रहे हैं. तब इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे थे.

एक ही जगह पर बार-बार हादसे: संयोग या चेतावनी?

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक इलाके में बार-बार विमान दुर्घटनाओं की चर्चा होना सिर्फ संयोग भी हो सकता है लेकिन यह भू-आकृतिक स्थिति, मौसम पैटर्न, या प्रशिक्षण रूट से भी जुड़ा हो सकता है.

कुछ अहम बिंदु:

प्रशिक्षण विमान अक्सर कम ऊँचाई पर उड़ान भरते हैं

ग्रामीण और खुले इलाके इसके लिए चुने जाते हैं

तकनीकी खराबी की स्थिति में जोखिम ज्यादा होता है

इसलिए गोजुबावी जैसे इलाकों का नाम रिकॉर्ड में आना असामान्य नहीं, लेकिन लगातार घटनाएँ चिंता जरूर बढ़ाती हैं. खास कर अजीत पवार के प्लेन क्रैश ने वही घटना उसी स्थान पर दोहराई गई है तो सवाल और बातों का उठना लाजमी भी है.

