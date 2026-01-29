FacebookTwitterYoutubeInstagram
चांदी 4 लाख 7 हजार 456 रुपये किलो पहुंचीं, सोने-चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी, सोना 1 लाख 76 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम, सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल | बारामती में अजित पवार की अंतिम यात्रा शुरू, गृहमंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे, अजित पवार का सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार, विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अंतिम संस्कार होगा

वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी? 

वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी?

Ajit Pawar Cremation: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए जमा हो रहे लोग

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत इन इलाकों में हो सकती है बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद IMD का अलर्ट

'प्यार में निवेश' कर ये महिला बनी अमीर, क्या भारत में है लव इंश्योरेंस जो देता है रिश्तों में  'रिस्क-रिटर्न मॉडल' कवरेज?   

'प्यार में निवेश' कर ये महिला बनी अमीर, क्या भारत में है लव इंश्योरेंस जो देता है रिश्तों में 'रिस्क-रिटर्न मॉडल' कवरेज?

Jaya Ekadashi Daan: जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

जया एकादशी पर जरूर करें इन चीजों का दान, कभी नहीं होगी धन की कमी

Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त

शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त

भारत

वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी? 

Ajit Pawar plane crash: महाराष्ट्र के बारामती तालुका स्थित गोजुबावी गांव एक बार फिर चर्चा में है.सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस स्थान पर हाल ही में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई संयोगवश तीन साल पहले भी इसी इलाके में एक और विमान हादसा हो चुका था.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 29, 2026, 08:52 AM IST

वही जगह और वही घटना... जहां अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ वहीं 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी, ये संयोग या चेतावनी? 

Ajit Pawar plane crash:

गोजुबावी गांव पुणे जिले के बारामती तालुका में स्थित है जो पुणे से लगभग 100 किमी और बारामती शहर से करीब 10 किमी दूर है. इस जगह 3 साल पहले भी एक विमान दुर्घटना हुई थी और कल अजीत पवार के विमान दुर्घटना के बाद ये चर्चा तेज हो गई है.

तीन साल पहले क्या हुआ था?

अक्टूबर 2023 में गोजुबावी के पास एक प्रशिक्षण विमान (Training Aircraft) दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. उस हादसे में विमान में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक सवार थे और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. अब उस समय की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल फिर से वायरल हो रहे हैं. तब इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे थे.

एक ही जगह पर बार-बार हादसे: संयोग या चेतावनी?

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक इलाके में बार-बार विमान दुर्घटनाओं की चर्चा होना सिर्फ संयोग भी हो सकता है लेकिन यह भू-आकृतिक स्थिति, मौसम पैटर्न, या प्रशिक्षण रूट से भी जुड़ा हो सकता है.

कुछ अहम बिंदु:

  • प्रशिक्षण विमान अक्सर कम ऊँचाई पर उड़ान भरते हैं
  • ग्रामीण और खुले इलाके इसके लिए चुने जाते हैं
  • तकनीकी खराबी की स्थिति में जोखिम ज्यादा होता है

इसलिए गोजुबावी जैसे इलाकों का नाम रिकॉर्ड में आना असामान्य नहीं, लेकिन लगातार घटनाएँ चिंता जरूर बढ़ाती हैं. खास कर अजीत पवार के प्लेन क्रैश ने वही घटना उसी स्थान पर दोहराई गई है तो सवाल और बातों का उठना लाजमी भी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

