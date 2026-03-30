Rupee vs Dollar: डॉलर के सामने औंधे मुंह गिरा रुपया, हुआ ₹100 के पार तो आएगी बड़ी आफत... 

Rupee VS USD: ईरान-अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करते हुए 30 मार्च 2026 को 95.20 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया. अगर रुपया और कमजोर होता है, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा...

Rupee VS USD Analysis: ईरान-अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करते हुए 30 मार्च 2026 को 95.20 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रुपया और कितना कमजोर होगा, इससे भी बड़ा सवाल, अगर यह 100 के करीब पहुंच गया, तो इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर होगा? एक्सपर्ट के मुताबिक, रुपये की हर गिरावट सिर्फ बाजार की खबर नहीं होती, यह आपके रोजमर्रा के खर्च से भी जुड़ी होती है. अगर रुपया कमजोर होता है, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. आइए जानें इसके बारे में...

आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा बोझ

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर रुपया ₹100 के करीब पहुंचता है, तो इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा. इस कंडीशन में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा. भारत ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, डॉलर महंगा होने का मतलब तेल आयात महंगा होगा. आयात महंगा होने पर कई जरूरी चीजें जैसे खाने-पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां महंगी हो जाएंगी.

इसका असर सीधे आपके मासिक बजट पर पड़ सकता है. मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स महंगे होंगे. इसके अलावा विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी होगी. इसके अलावा अगर महंगाई बढ़ती है, तो ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं. इससे होम लोन, कार लोन की EMI बढ़ने का खतरा रहेगा. नौकरी और सैलरी पर दबाव भी हो सकता है. इस कंडीशन में कंपनियों की लागत बढ़ने से हायरिंग धीमी हो सकती है, सैलरी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है.

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किसे होगा फायदा, किसे नुकसान?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस स्थिति में IT और फार्मा जैसी कंपनियां, जो विदेशों (डॉलर) में कमाई करती हैं, जब रुपया कमजोर होता है, तो उनकी डॉलर में कमाई भारत में ज्यादा रुपये में बदलती है, ऐसे में उनका मुनाफा बढ़ सकता है. इससे इन्हें फायदा होगा. नुकसान की बात करें तो तेल कंपनियां (Oil Marketing Companies), एविएशन सेक्टर, आयात (Import) पर निर्भर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पर बोझ बढ़ सकता है.

RBI क्या कर रहा है?

बता दें कि RBI समय-समय पर बाजार में दखल देता है ताकि रुपये की गिरावट को रोका जा सके, हाल ही में RBI ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने विदेशी मुद्रा पोजीशन को एक सीमा में रखें, ताकि ज्यादा सट्टेबाजी न हो. RBI ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी नेट ओपन रुपया पोजीशन को हर कारोबारी दिन के अंत तक 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें. इस नियम का पालन 10 अप्रैल तक करना है.

इससे आर्बिट्राज पोजीशन खत्म होने की संभावना है, बैंक NDF और घरेलू बाजार के अंतर से कमाई नहीं कर पाएंगे. Reuters के मुताबिक, इससे बैंकों को स्थानीय बाजार में ज्यादा डॉलर बेचने पड़ सकते हैं।, इन सख्त नियमों का मकसद सट्टेबाजी और बड़े दांव को कम करना है.

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