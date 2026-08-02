'60000 की सैलरी से US में पढ़ाई कैसे?' CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के पिता की संपत्ति की जांच की मांग, जानें पूरा मामला

सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट ने CJP फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की संपत्ति और अमेरिका में पढ़ाई के खर्च पर सवाल उठाए हैं. इसके लिए चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की है. आइए पूरा मामला हम आपको बताते हैं.

देशभर में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है. दरअसल, अभिजीत दिपके की 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा बनाए गए लीगल डिफेंस फंड के वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. यह जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा के प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए दिया गया है. इसके बाद से सीजेपी के खिलाफ माहौल गरमा गया है. सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस पूरे मामले में कई तीखे सवाल उठाए हैं. इनमें एक सवाह अभिजीत दीपके और उनके पिता की संपत्ती की जांच कराने की मांग भी शामिल है.

RTI एक्टिविस्ट के क्या हैं आरोप? पूरा मामला..

सूरत के RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर ANI से बातचीत में अभिजीत दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. इनमें उनका मुख्य सवाल अभिजीत दीपके के पिता भगवानराव दीपके की संपत्ति से जुड़ा है. एक्टिविस्ट ने कहा कि अगर भगवानराव दीपके सरकारी सेवा के दौरान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में एक जूनियर इंजीनियर थे और उनकी सैलरी मात्र 60 से 65 हजार रुपये के बीच थी, तो उनके परिवार ने अमेरिका जैसी महंगी जगह पर बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया जाता था?

RTI एक्टिविस्ट ने कहां-कहां दर्ज कराई शिकायतें?

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित तिवारी ने चुप बैठने के बजाय कानूनी और संवैधानिक रास्तों का सहारा लिया. उन्होंने तीन अलग-अलग सरकारी और विधिक संस्थाओं में औपचारिक तरीके से शिकायतें दर्ज कराई.

चुनाव आयोग (ECI) में शिकायत- तिवारी का आरोप है कि CJP बिना किसी वैलिड रजिस्ट्रेशन के एक राजनीतिक पार्टी की तरह कार्य कर रहा है. इसके लिए जनता से चंदा भी जुटा रहा है. उन्होंने आगे दलील दी है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ऐक्ट, 1951 की 29A के तहत किसी भी राजनीतिक गतिविधियां को चलाने के लिए पार्टी का निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है.

सीबीआईसी (CBIC) में टैक्स को लेकर सवाल- कपिल सिब्बल द्वारा CJP को दिए गए 1 करोड़ रुपये के फंड को लेकर भी RTI एक्टिविस्ट ने आपत्ति जताई है. उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में शिकायत करके फंड की राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू करने की मांग रखी है.

महाराष्ट्र सरकार के सामने आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग- एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र सरकार के पास भी शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ यह आग्रह किया गया है कि भगवानराव दीपके की पूरी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच हो, ताकि पता चल सके कि कम सैलरी वाले कैसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फॉरेन भेजे हैं. एक्टिविस्ट का अनुमान है कि यह मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जन से जुड़ा हो सकता है, जिसकी पुष्टि के लिए जांच होना बेहद जरूरी है.

"आंदोलन पेपर लीक से शुरू हुई, पर अब मामला कुछ और है"

आर्थिक मामलों के अलावा, अमित तिवारी ने CJP द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के बाद की कार्यप्रणाली पर भी तीखे सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर ये संगठन मूल रूप से NEET परीक्षा के पेपर लीक आंदोलन से पीड़ित छात्रों के हक में आवाज उठाने के लिए हुई थी.

हालांकि, अब यह अभियान धीरे-धीरे अपने असली और सामाजिक उद्देश्य से भटकता हुआ नजर आ रहा है. एक्टिविस्ट का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए इनके पीछे की फंडिंग और व्यवस्था की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.