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छात्र नेता से TMC तक का सफर... कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिनकी बगावत से पश्चिम बंगाल में बढ़ी सियासी टेंशन

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छात्र नेता से TMC तक का सफर... कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिनकी बगावत से पश्चिम बंगाल में बढ़ी सियासी टेंशन

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, एक महीने पहले जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं अब यह पार्टी बिखर भी गई है. पश्‍च‍िम बंगाल की व‍िधानसभा में नेता प्रत‍िपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मान्‍यता म‍िल गई है.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 03, 2026, 10:40 PM IST

छात्र नेता से TMC तक का सफर... कौन हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिनकी बगावत से पश्चिम बंगाल में बढ़ी सियासी टेंशन

Ritabrata Banerjee (AI Image)

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    Who is Ritabrata Banerjee? पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, एक महीने पहले जहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं अब यह पार्टी बिखर भी गई है. 28 साल के इतिहास में TMC में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है. बुधवार, 3 जून को 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना और विधानसभा स्पीकर रथींद्र बसु को समर्थन पत्र दिया, जिसे स्‍वीकार कर ल‍िया गया है. पश्‍च‍िम बंगाल की व‍िधानसभा में नेता प्रत‍िपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मान्‍यता म‍िल गई है, साथ ही अध्यक्ष रथींद्र बसु ने विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कक्ष की चाबी ऋतब्रत को सौंप दी.  

    छात्र राजनीति से TMC तक का सफर

    वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी 2008 में SFI के अखिल भारतीय महासचिव बने, 2016 तक इस पद पर बने रहे. वामपंथी राजनीति में सक्रिय रहते हुए CPM ने उन्हें 2014 में राज्यसभा भेजा और उन्हें पार्टी के युवा और उभरता चेहरा माना जाने लगा. ऋतब्रत बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के करीबी नेताओं में भी गिने जाते थे. 

    ऋतब्रत बनर्जी साल 2020 में TMC से जुड़े, 28 साल पहले जब TMC का गठन हुआ था, उसके बाद पार्टी के तमाम फैसले ममता बनर्जी ही लेती रही हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दूसरी पार्टी से आने वाले एक नेता ने पार्टी से निकाले जाने के बाद उसके दो-तिहाई विधायकों को अपने खेमे में कर लिया है. फिलहाल TMC में उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है. 

    कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? 

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋतब्रत बनर्जी का जन्म 15 नवंबर 1979 को कोलकाता में हुआ था, उन्होंने साउथ पॉइंट हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और अशुतोष कॉलेज से स्नातक और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर (MA) की पढ़ाई की है. छात्र राजनीति में सक्रिय रहे ऋतब्रत बाद में SFI के राष्ट्रीय महासचिव बने और फिर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे.

    आसान तरीके से समझिए ऋतब्रत बनर्जी का राजनीतिक सफर 

    • 2008 में SFI के राष्ट्रीय महासचिव बने
    • 2014 में CPI(M) के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने
    • 2017 में CPI(M) से निष्कासित हुए
    • 2020 में TMC में शामिल हुए
    • 2024 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने
    • 2026 में उलूबेरिया पूर्व से विधायक चुने गए
    • अब जून 2026 में TMC के बागी गुट के प्रमुख नेता बने

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