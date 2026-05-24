FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग

ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग

UP Weather Alert: भीषण लू की चपेट में यूपी, प्रयागराज-बांदा में रेड अलर्ट; नोएडा-गाजियाबाद में चलेगी हवाएं

UP Weather Alert: भीषण लू की चपेट में यूपी, प्रयागराज-बांदा में रेड अलर्ट; नोएडा-गाजियाबाद में चलेगी हवाएं

पीएम मोदी की अपील पर सादगी दिखाते नजर आए सीएम डॉ. मोहन यादव, सिंगरौली में छोड़ दिया कारकेड, बस से पहुंचे कार्यक्रम स्थल  

पीएम मोदी की अपील पर सादगी दिखाते नजर आए सीएम डॉ. मोहन यादव, सिंगरौली में छोड़ दिया कारकेड, बस से पहुंचे कार्यक्रम स्थल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!

अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन

Homeभारत

भारत

पीएम मोदी की अपील पर सादगी दिखाते नजर आए सीएम डॉ. मोहन यादव, सिंगरौली में छोड़ दिया कारकेड, बस से पहुंचे कार्यक्रम स्थल  

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सिंगरौली दौरे के दौरान एक अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील को अपनाते हुए कारकेड छोड़ दिया और जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचे. सीएम की सादगी और सहजता ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 24, 2026, 06:52 AM IST

पीएम मोदी की अपील पर सादगी दिखाते नजर आए सीएम डॉ. मोहन यादव, सिंगरौली में छोड़ दिया कारकेड, बस से पहुंचे कार्यक्रम स्थल  

CM Dr. Mohan Yadav demonstrated simplicity

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 23 मई को सिंगरौली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका एक अलग और सादगीपूर्ण अंदाज देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता और सादगी की अपील को अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान कारकेड का इस्तेमाल नहीं किया और जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल एनसीएल ग्राउंड पहुंचे.

सिंगरौली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का यह कदम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट में बड़े काफिले और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन डॉ. मोहन यादव ने सादगी को प्राथमिकता देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान जनता से जुड़ाव और सेवा भावना होती है, न कि प्रोटोकॉल और दिखावे से.

मुख्यमंत्री के साथ बस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, विधायक सिंहावल विश्वामित्र पाठक, मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष ओम जैन, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि कांतदेव सिंह और सुंदरलाल शाह भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री का यह सहज और सरल व्यवहार लोगों को काफी पसंद आया. बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचकर उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक जीवन में सादगी और अनुशासन को अपनाना जरूरी है. उनका यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को मितव्ययिता, अनुशासन और जनसेवा के मूल्यों के साथ काम करने की प्रेरणा दी जाती है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा
अमिताभ-जितेंद्र से बहुत पहले, इस एक्टर के प्यार में पागल थीं Rekha; नंगे पांव दौड़ किया था पीछा.. सुपरस्टार के बेटे ने किया खुलासा
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
Banned Fish: बिहार में दफनाई गईं 2 ट्रक ‘कैंसर’ फैलाने वाली मछलियां, भारत में मछली की कौन सी प्रजातियां हैं बैन
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
क्यों मैराथन रनर्स में बढ़ रहा कैंसर? फिट रहने के लिए दौड़ रहे लोग अनजाने में बढ़ा रहे ये बीमारी? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
दुनिया का सबसे पुराना फल कौन-सा है? ताकत का पावरहाउस कहा जाता है ये फ्रूट लेकिन कुछ मानते हैं इसे मांसाहारी
MORE
Advertisement
धर्म
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
Numerology: किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान
किन 3 मूलांक वालों का एटीट्यूड और ईगो होता है सबसे हाई? खुन्नस में अक्सर गंवा देते हैं सफलता, पैसा और सम्मान
Today Horoscope 22 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
Ganga Dussehra 2026 Date: इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन है गंगा दशहरा, जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement