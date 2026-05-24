पीएम मोदी की अपील पर सादगी दिखाते नजर आए सीएम डॉ. मोहन यादव, सिंगरौली में छोड़ दिया कारकेड, बस से पहुंचे कार्यक्रम स्थल  

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सिंगरौली दौरे के दौरान एक अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील को अपनाते हुए कारकेड छोड़ दिया और जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचे. सीएम की सादगी और सहजता ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 23 मई को सिंगरौली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका एक अलग और सादगीपूर्ण अंदाज देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता और सादगी की अपील को अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान कारकेड का इस्तेमाल नहीं किया और जनप्रतिनिधियों के साथ टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल एनसीएल ग्राउंड पहुंचे.

सिंगरौली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का यह कदम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट में बड़े काफिले और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन डॉ. मोहन यादव ने सादगी को प्राथमिकता देते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान जनता से जुड़ाव और सेवा भावना होती है, न कि प्रोटोकॉल और दिखावे से.

मुख्यमंत्री के साथ बस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं सिंगरौली जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह, विधायक देवसर राजेंद्र मेश्राम, विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, विधायक सिंहावल विश्वामित्र पाठक, मध्यप्रदेश गृह एवं अधोसंरचना निर्माण मंडल के अध्यक्ष ओम जैन, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि कांतदेव सिंह और सुंदरलाल शाह भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री का यह सहज और सरल व्यवहार लोगों को काफी पसंद आया. बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचकर उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक जीवन में सादगी और अनुशासन को अपनाना जरूरी है. उनका यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को मितव्ययिता, अनुशासन और जनसेवा के मूल्यों के साथ काम करने की प्रेरणा दी जाती है.

