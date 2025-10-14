Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?

Lakshmi-Ganesh Murti: धनतेरस या दिवाली, किस दिन खरीदनी चाहिए पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी जी की मूर्तियां?

वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी

Ind vs Wi 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, एक टीम के खिलाफ जीती सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर

Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा

Homeभारत

भारत

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

FASTag NHAI Clean Toilet Challenge: हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI) ने 'स्पेशल कैंपेन 5.0' के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है. अब टोल प्लाजा पर बने टॉयलेट गंदे दिखें तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1000 का इनाम भी दिया जाएगा. जानें क्या है नियम...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 14, 2025, 02:51 PM IST

Clean Toilet Picture Challenge: टोल प्लाजा पर दिखे गंदा टॉयलेट तो NHAI को भेजिए फोटो, मिलेगा 1000... जानें निमय

FASTag NHAI Clean Toilet Challenge

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

FASTag NHAI Clean Toilet Challenge: हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 'स्पेशल कैंपेन 5.0' के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है. इसके तहत अगर आपको किसी भी नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा पर बने टॉयलेट गंदे मिलते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनाम भी मिलेगा. इसकी शिकायत आप NHAI के ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब से लागू होगा ये नियम, क्या है NHAI का Clean Toilet Picture Challenge और कैसे कर सकते हैं शिकायत... 

क्या है NHAI का Clean Toilet Picture Challenge?

इस अभियान के तहत अगर आपको किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास बने टॉयलेट गंदे मिलते हैं तो आप इसकी NHAI के ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद NHAI शिकायत की जांच करेगा, अगर शिकायत सही हुई तो शिकायत करने वाले की कार पर लगे FASTag में 1000 रुपए भेज दिए जाएंगे. बता दें कि ये अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा. 

कैसे करें इसकी शिकायत

स्टेप 1: इसके लिए सबसे पहले 'राजमार्गयात्रा' एप को इंस्टॉल करें और एप पहले से है तो इसे अपडेट कर लें, इसके बाद  इसी एप से आपको गंदे शौचालय की जियो टैग फोटो (जियो टैग फोटो क्या होती है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है) क्लिक कर यहां अपलोड करनी है. इसमें केवल जियो टैग वाली फोटो ही मान्य होगी. 

स्टेप 2: फिर इसमें आपको अपना नाम, कौन सी जगह पर दिक्कत पाई गई वो जानकारी देनी होगी, इसके अलावा अपनी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर आदि भी यहां पर देना होगा. इसके बाद विभाग द्वारा इसकी जांच होगी, शिकायत सही मिलने पर आपको 1000 रुपये का फास्टैग रिचार्ज मिलेगा. 

नोट- हर शौचालय की दिन भर में सिर्फ एक शिकायत मान्य होगी, इसका लाभ 31 अक्तूबर 2025 तक ले सकते हैं.

क्या है जियो टैग वाली फोटो?  

अगर आप एप पर गंदे शौचालय की फोटो अपलोड कर रहे हैं तो जान लें कि यहां सिर्फ जियो टैग फोटो ही मान्य होगी. जियो टैग फोटो वो तस्वीर होती है जिसमें फोटो कहां पर ली गई है और उसकी लोकेशन क्या है इसकी जानकारी होती है. इसपर फोटो लेने की तारीख नजर आती है और फोटो क्लिक करने का समय भी. दरअसल जियो टैगिंग से फोटो को जीपीएस डाटा से लिंक किया जाता है, जिससे मैप पर जगह आसानी से देखी जा सकती है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
Silver Ring Wearing Benefits: इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
इन राशियों के लोगों की चांदी का छल्ला पहनने से चमकती है किस्मत, छप्पर फाड़कर आता है पैसा
Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
Indian Railway सीनियर सिटीजनस को देती हैं ये 5 सुविधाएं, क्या जानते हैं आप?
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
वो लड़की जो रील्स बनाते-बनाते 22 साल की उम्र में बनी डिप्टी कलेक्टर, जानें हर्षिता दवे की सक्सेस स्टोरी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE