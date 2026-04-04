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चुनावी दौरे पर बंगाल पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, बोलीं तुष्टिकरण और हिंसा से मुक्ति चाहता बंगाल 

Rekha Gupta West Bengal: पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है, इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचीं..

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 04, 2026, 03:23 PM IST

चुनावी दौरे पर बंगाल पहुंचीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, बोलीं तुष्टिकरण और हिंसा से मुक्ति चाहता बंगाल 

Rekha Gupta, Bengal Election 2026

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Rekha Gupta Bengal Election: पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है, इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचीं, उन्होंने इस चुनावी रैली के दौरान बंगाल के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीताने की अपील की. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल अन्याय, हिंसा और तुष्टिकरण से मुक्ति चाहता है और अब परिवर्तन की ओर अग्रसर है.  

बंगाल की धरती को CM रेखा गुप्ता का नमन

चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया, परिवर्तन और विकास पर दिया जोर. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने मां दुर्गा की आराधना, साहित्य, संगीत और साधना से समृद्ध बंगाल की पावन धरती को नमन किया. सेवा, सुशासन और विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को राज्य में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है.  मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनसमर्थन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन और प्रगति की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है. 

CM रेखा गुप्ता ने किया बंगाल का चुनावी दौरा

CM रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट कर  लिखा कि 'अब बंगाल से डर की, भ्रष्टाचार की, अत्याचार की राजनीति खत्म होगी और शुरू होगी विश्वास और विकास की राजनीति, इस बार बंगाल की जनता ने तय किया है कि ममता को बाहर करेंगे और मोदी सरकार लाएंगे.  आज बंगाल की जो हालत है उसके लिए पूरी तरह से ये ममता सरकार जिम्मेदार है, और बंगाल ने तय कर लिया है कि टीएमसी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे. 

 

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