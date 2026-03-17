दिल्ली एयरपोर्ट पर CM रेखा गुप्ता ने किया नितिन नबीन स्वागत, बोलीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व देगा नई ऊर्जा

Rekha Gupta - Nitin Nabin: बिहार से राज्यसभा हेतु निर्वाचित होने के उपरांत पहली बार दिल्ली आगमन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया.

Rekha Gupta Nitin Nabin welcome: बिहार से राज्यसभा हेतु निर्वाचित होने के उपरांत पहली बार दिल्ली आगमन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का दिल्ली एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि संसदीय लोकतंत्र के उच्च सदन में नितिन नबीन की उपस्थिति राष्ट्रहित एवं जनकल्याण के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करेगी. CM रेखा गुप्ता ने कहा उनका ध्येयनिष्ठ मार्गदर्शन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है. मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता एवं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से श्री नितिन नबीन का हृदय से स्वागत-अभिनंदन किया.

CM रेखा गुप्ता ने साझा कीं तस्वीरें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि "बिहार से राज्यसभा हेतु निर्वाचित होने के उपरांत प्रथम दिल्ली आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री NitinNabin जी का दिल्ली एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत किया. संसदीय लोकतंत्र के उच्च सदन में आपकी उपस्थिति राष्ट्रहित एवं जनकल्याण के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करेगी. आपका ध्येयनिष्ठ मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा और अटूट प्रेरणा का स्रोत है. दिल्ली की जनता एवं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन."

NDA ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की

बता दें कि बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है, NDA के उम्मीदवारों में नीतीश कुमार, नितिन नबीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम विजयी रहे. इनमें से नीतीश कुमार और नितिन नबीन को 44-44 वोट मिले और रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42-42 वोट मिले.

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