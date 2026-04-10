BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलीं CM रेखा गुप्ता, जन-कल्याण योजनाओं, दिल्ली के विकास पर मंथन 

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CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की शिष्टाचार भेंट की, इस मौके पर दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.
Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की शिष्टाचार भेंट की, इस मौके पर दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें अध्यक्ष का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की प्रगति और जन-जन की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक तस्वीर शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा "आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट की. इस आत्मीय मुलाकात के दौरान दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संगठनात्मक विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.
आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से शिष्टाचार भेंट की।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 10, 2026
इस आत्मीय मुलाकात के दौरान दिल्ली के सर्वांगीण विकास, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संगठनात्मक विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
दिल्ली की प्रगति… pic.twitter.com/F0i313kFQi
उन्होंने लिखा दिल्ली की प्रगति और जन-जन की खुशहाली ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस ध्येय की प्राप्ति हेतु हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं.
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