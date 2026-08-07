FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, पाकिस्तान क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO? 

सऊदी के बाद अब तुर्किए को भी लाया साथ, PAK क्यों बनाना चाहता है मुस्लिम NATO?

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 8 अगस्त: दिल्ली में कल भी होगी झमाझम बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

RBI Loan Recovery Rules: बदसुलूकी या देर रात कॉल नहीं करेंगे एजेंट! ऋण वसूली के लिए ये रहे आरबीआई के नए नियम

RBI Loan Recovery New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी के लिए नए कड़े नियम जारी किए हैं. अब एजेंट रात में कॉल, धमकी या बदसुलूकी नहीं कर सकेंगे. जानें आरबीआई के तहत ग्राहकों के नए अधिकार क्या हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Aug 07, 2026, 05:05 PM IST

RBI Loan Recovery Rules: बदसुलूकी या देर रात कॉल नहीं करेंगे एजेंट! ऋण वसूली के लिए ये रहे आरबीआई के नए नियम

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RBI Loan Recovery New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन चुकाने में चूक करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए ऋण वसूली को लेकर बेहद सख्त और नए नियम जारी किए हैं. अक्सर यह देखा जाता था कि ईएमआई न चुका पाने पर रिकवरी एजेंट ग्राहकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. कभी-कभी देर रात फोन करते थे. कभी तो कॉल पर धमकाते भी थे. लेकिन अब ऐसा करना बैंकों और रिकवरी एजेंसियों को भारी पड़ेगा. आरबीआई के ये नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2027 से पूरी तरह देश भर में लागू होने जा रहे हैं. इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की गरिमा, निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. इसी के साथ, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि ऋण वसूली को लेकर आरबीआई किन-किन प्रावधानों पर कम करेगा.

रिकवरी कॉल और मुलाकातों के लिए तय हुआ निश्चित समय

नए नियमों के अनुसार, बैंक और उनके वसूली एजेंट अब दिन के किसी भी समय ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं.
कॉल का समय: एजेंट आम तौर पर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कर्जदारों से संपर्क कर सकते हैं.
विशेष अनुमति: इस तय समय सीमा के बाहर तभी कॉल या मुलाकात की जा सकती है, जब खुद कर्जदार ने इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध किया हो या अनुमति दी हो.

ये भी पढ़ें- PM Mudra Loan Scheme: बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार से 20 लाख रुपये तक का लोन, जानें पात्रता से लेकर आवेदन का तरीका

धमकी और अपमान पर पूरी तरह रोक

आरबीआई ने रिकवरी के दौरान अपनाए जाने वाले आक्रामक तरीकों पर नकेल कस दी है. अब कोई भी एजेंट उधारकर्ता को डराने-धमकाने वाले या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता. गुमनाम कॉलों के जरिए परेशान नहीं कर सकता है. ग्राहकों से बार-बार संपर्क करके उन पर मानसिक दबाव नहीं बना सकता. किसी भी उधारकर्ता को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं किया जा सकता और न ही परिवार या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा सकती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके तस्वीरें, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें- पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

घर आने से पहले नोटिस और पहचान जरूरी

अब रिकवरी एजेंट अचानक या बिना किसी पूर्व सूचना के आपके दरवाजे पर नहीं आ सकते. व्यक्तिगत रूप से घर आने से कम से कम एक दिन पहले कर्जदार को सूचित करना अनिवार्य होगा. साथ ही बैंक को उस एजेंसी का विवरण भी देना होगा जिसे यह काम सौंपा गया है. एजेंट के पास बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र, प्राधिकरण पत्र और आधिकारिक दस्तावेज होने चाहिए. प्राधिकरण पत्र में बैंक के शिकायत अधिकारी का संपर्क विवरण होना अनिवार्य है. सामान्य तौर पर ग्राहकों से उनकी पसंद के स्थान पर ही संपर्क किया जाना चाहिए. यदि कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तभी एजेंट घर या कार्यस्थल पर जा सकते हैं.

कॉल्स की रिकॉर्डिंग और बैंकों की सीधी जवाबदेही

आरबीआई ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ही हर बैंक पर दबाव को बढ़ा दिया है. नए नियमों के तहत, अब बैंकों को रिकवरी से जुड़ी हर एक बात और कॉल्स के रिकॉर्ड कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने होंगे. इसके अलावा, अगर कोई कस्टमर किसी एजेंट के गलत बिहेवियर की शिकायत दर्ज करता है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, क्योंकि हर चीज के लिए अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही होगी.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बताने वाले Sajeeb Wazed कितने एजुकेटेड? जानें शेख हसीना के बेटे का भारत के स्कूल से हार्वर्ड तक का सफर
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
12 अगस्त को दिन में छा जाएगा घनघोर अंधेरा! जानें क्या भारत में देख पाएंगे सूर्य ग्रहण का नजारा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने की रेस में सऊदी का जेद्दा टावर, जानें किस फ्लोर पर क्या-क्या होगा
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
Test क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, जानें कौन है सिक्सर किंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement