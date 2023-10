Rapid Rail का उद्घाटन से एक दिन पहले बदला नाम, अब इस नाम से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

डीएनए हिंदी: RapidX Train Latest News- देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System) की शुरुआत में कुछ ही घंटे रह गए हैं. इस सिस्टम के पहले चरण पर ट्रेन संचालन की शुरुआत शुक्रवार (20 अक्टूबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे. देश की राजधानी दिल्ली से क्रांतिधरा मेरठ तक का घंटों का सफर मिनटों में बदलने वाली रैपिड रेल (RapidRail) का नाम उद्घाटन से एक दिन पहले बदल दिया गया है. ANI के मुताबिक, अब पीएम मोदी RapidX ट्रेन के बजाय Namo Bharat ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक का 17 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी.

नाम बदलने पर कांग्रेस किया तंज

रैपिड रेल के उद्घाटन से महज एक दिन पहले उसका नाम बदले जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, उन्हें यह करने दीजिए, जब वह अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम कर सकते हैं, तो यह भी कर सकते हैं. पारंपरिक तौर पर दूसरे कोई चीज किसी की याद में बनाते हैं. प्रधानमंत्री से पूछिए कि उन्होंने इसे क्यों बनाया है?

#WATCH | Delhi | On Delhi-Meerut Rapid Rail to be known as 'Namo Bharat', Congress MP Pramod Tiwari says, "Let him do it. When he can have a stadium named after him...traditionally things are built by others in memory of someone. Ask the Prime Minister why is he building this." pic.twitter.com/TO7zfPx6VX