Ram Navami Violence: 'हावड़ा हिंसा में हिंदुओं के घर किए खत्म', शुभेंदु गए हाई कोर्ट, शाह से बात के बाद राज्यपाल भी एक्शन में

Howrah violence | "Yes, yes. They have officially received it," says West Bengal LoP Suvendu Adhikari when asked if he has submitted the CD to the Police Commissioner.



Adhikari had earlier said that he is taking a CD that has yesterday's incidents of violence, during Ram… pic.twitter.com/4OFnaeZpFs March 31, 2023

शाह ने की 'कोर्स ऑफ एक्शन' पर चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात करने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी फोन पर बात की. इस दौरान उन्होंने हावड़ा हिंसा और उसके बाद हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी ली. फिर उन्होंने राज्यपाल बोस से हावड़ा हिंसा को लेकर बात की. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान शाह और बोस ने हिंसा के मामले में आगे के 'कोर्स ऑफ एक्शन' पर चर्चा की गई है. इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि वे हिंसा प्रभावित शिवपुर में हालात देखने जाएंगे.

Union Home Minister Amit Shah called West Bengal BJP president Sukanta Majumdar and enquired about the law and order situation in West Bengal.



(File photos) pic.twitter.com/AKvvDYEXiz — ANI (@ANI) March 31, 2023

Union Home Minister Amit Shah has spoken to West Bengal Governor CV Ananda Bose and took stock of the situation in Howrah where violence broke out.



(File photo) pic.twitter.com/1Ffap3p4uu — ANI (@ANI) March 31, 2023

'हिंदुओं को भागना पड़ा है घर छोड़कर'

शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा के मसले पर ममता बनर्जी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा, हमारा अनुरोध सबसे पहले हावड़ा में शांति व अमन बहाली का है. पुलिस वहां खामोश है. अपना काम नहीं कर रही है. इससे हिंदुओं के घरों को चुन-चुनकर खत्म कर दिया गया है. हावड़ा के काजीपाड़ा से हिंदुओं को जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा है.

यहां पहले शांति और अमन बहाल करने का हमारा अनुरोध है। पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। हिंदू के जितने भी घर थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। काजीपाड़ा क्षेत्र में सभी हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस के सामने सभी संपत्ति खत्म हो रही है: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष…

3 अप्रैल को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

शुभेंदु अधिकारी की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस ने 3 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. याचिका में शुभेंदु ने हावड़ा और डालखोला की हिंसक घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. साथ ही इन इलाकों में स्थानीय पुलिस के बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों को तत्काल तैनात करने का आग्रह किया है.

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें NIA जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका…

