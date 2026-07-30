राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव बने जगदीश आफले कौन, कब से संभालेंगे कार्यभार, कितनी हैं डिग्रियां? जानें सबकुछ

Who is Jagdish Aflaey: अयोध्या राम मंदिर का नया और पहला सचिव पद के लिए जगदीश आफले की नियुक्ति हो गई है. राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इन्हीं को एसबीआई में हस्ताक्षरकर्ता भी बनाया गया है.

Who is Jagdish Aflaey: अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले के बाद इसकी सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं. इनमें ट्रस्ट के सीईओ, प्रवक्ता और सचिव जैसे कई पदों की नियुक्ति शामिल है. हाल ही में, राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से सीईओ के पहले ही सचिव पद को नियुक्त कर लिया गया है. दरअसल ये पद जगदीश आफले को सौंपी गई. हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा में अभी वक्त लगेगा. आपको बता दें कि ट्रस्ट की ओर से आफले को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हस्ताक्षरकर्ता भी बना दिया गया है. फिलहाल, प्रवक्ता का सेलेक्शन प्रोसेस भी अंतिम चरण में है. जल्द ही उनके नाम का ऐलान हो सकता है, पर सीईओ की नियुक्ति में अभी इंतजार करना होगा.

राम मंदिर के सचिव पद की आधिकारिक घोषणा कब?

सीईओ के चयन में देरी देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने सचिव की नियुक्ति कर ली है, लेकिन इस पर आधिकारिक मुहर 2 सितंबर को लगेगी. इसी दिन ट्रिस्ट की अगली बैठक होनी है. दरअसल, चंदा चोरी मामले के बाद इस पद को लेकर राजनीति में बड़ा मुद्दा बनने लगा था और महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी के डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया था. इस वजह से सीईओ से पहले ही सचिव की नियुक्ति कर दी गई.

RSS से कब जुड़े थे जगदीश आफले?

ट्रस्ट की ओर से चयनित राम जन्मभूमि के सचिव जगदीश आफले बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े रहे हैं. उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू होने पर बिना सैलरी के ही परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी.

जगदीश आफले के पास कितनी डिग्रियां?

महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले आफले ने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल में बीटेक और एमटेक की डिग्री ली है. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग कई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी कार्यरत रहें. भारत में ही नहीं, उन्होंने यूरोप के कुछ देशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं. इसके अलावा अमेरिका की एक कंपनी में भी आफले ने काम किया. रिटायरमेंट के बाद जगदीश भारत आ गए. फिर राम मंदिर निर्माण का फैसला आने के बाद मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इस समय, आफले ने आइएसएस के तरफ से बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर सेवा देने लगें. तभी से जगदीश आफले अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां के तीर्थ क्षेत्र भवन में रहते हैं.

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बिना सैलरी के ही बने थे राम मंदिर प्रोजेक्ट मैनेजर

राम मंदिर निर्माण में बिना किसी वेतन के अपनी सेवाएं देने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले को अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया और पहला सचिव नियुक्त किया गया है. उनकी इस निष्ठावान सेवा को देखते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं दूसरी तरफ, ट्रस्ट के प्रवक्ता पद के लिए चयन प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसके लिए कई दिग्गजों के नामों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

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