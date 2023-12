रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे आडवाणी और जोशी, जानिए कैसे बदला अचानक फैसला

डीएनए हिंदी: Ram Mandir Inauguration Updates- 'कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' इस नारे के साथ अपनी रथयात्रा से राम मंदिर का मुद्दा देश के घर-घर तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी अब 22 जनवरी को अयोध्या में दिखाई देंगे. राम मंदिर आंदोलन को ही भाजपा को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला मुद्दा माना जाता है और आडवाणी व जोशी को इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने वाला नेता. इसके बावजूद पहले इन दोनों नेताओं के अयोध्या में अगले महीने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की बात सामने आई थी. रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने कहा था कि दोनों की उम्र को देखते हुए उनसे इस समारोह में शामिल नहीं होने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. लेकिन मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दोनों नेताओं को समारोह में आने का न्योता दिया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है.

विहिप ने दी है ये जानकारी

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आडवाणी और जोशी को न्योता दिए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी और आदरणीय डॉ मुरली मनोहर जोशी जी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है. रामजी के आंदोलन के बारे में बात हुई है. दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वह आने का पूरा प्रयास करेंगे. यह न्योता दोनों नेताओं के घर पहुंचकर दिया गया है.

