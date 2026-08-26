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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Delhi Cheap Rakhi Markets: खान मार्केट से सदर बाजार तक, दिल्ली के इन थोक बाजारों से खरीदें ₹1 में राखियां, 40-50रुपये में मिलेगा पूरा पैकेट

Delhi Cheap Markets for Rakhi: रक्षा बंधन पर भाई के लिए सबसे सुंदर और बजट-फ्रेंडली राखियां खरीदने के लिए दिल्ली के बाजार में विजिट कर सकते हैं. खान मार्केट से लेकर सदर बाजार तक, दिल्ली के इन प्रसिद्ध बाजारों में मात्र ₹1 में मिल जाएंगी रंग-बिरंगी राखियां और खूबसूरत गिफ्ट्स भी.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 26, 2026, 11:05 PM IST

Delhi Cheap Rakhi Markets: खान मार्केट से सदर बाजार तक, दिल्ली के इन थोक बाजारों से खरीदें ₹1 में राखियां, 40-50रुपये में मिलेगा पूरा पैकेट

Image Credit: AI

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Raksha Bandhan 2026 Shopping: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का पावन पर्व हर साल जीवन में नई खुशियां लेकर आता है. इस खास मौके पर कलाई पर बांधने के लिए एक प्यारी सी राखी और बहन के लिए मनपसंद उपहार की तलाश हर किसी को होती है. अगर आप भी इस साल कम खर्च में बेहतरीन और डिजाइनर राखियां खरीदना चाहते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली के बाजार आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं. दिल्ली के इन प्रसिद्ध बाजारों में महज 1 रुपये से लेकर प्रीमियम रेंज तक की रंग-बिरंगी राखियां उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के उन चुनिंदा मार्केट्स के बारे में जहां रक्षा बंधन की शॉपिंग के लिए सबसे शानदार वैरायटी मिल जाएंगी.

सदर बाजार 

किफायती खरीदारी के मामले में सदर बाजार का मुकाबला करना मुश्किल है. यहां आपको सादे रेशमी धागों से लेकर स्टोन वर्क, कुंदन डिजाइन और गोटा-पत्ती वाली राखियां बेहद कम दामों में मिल जाएंगी. बच्चों के लिए लाइटिंग वाली और कार्टून कैरेक्टर्स जैसे छोटा भीम और डोरेमोन की राखियां मात्र 1 रुपये में मिल जाएगी. थोक दुकानों पर 40 से 50 रुपये में पूरा पैकेट भी आसानी से मिल जाता है.

चांदनी चौक 

चांदनी चौक ट्रेडिशनल और हस्तनिर्मित राखियों का सबसे बड़ा केंद्र है. यहां सोने-चांदी के तारों, चंदन की नक्काशी और कुंदन-स्टोन से सजी खूबसूरत राखियां मिलती हैं. यहां की कई दुकानें ऑनलाइन कस्टमाइजेशन और होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रही हैं. इसके अलावा, इको-फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल राखियां तलाश रहे लोगों के लिए यह बाजार बेहद खास है. यहां की दुकानों पर 10 से 20 रुपये में पूरा सेट भी आसानी से मिल जाता है.

करोल बाग

जो लोग थोड़ी लग्जरी और शानदार वैरायटी पसंद करते हैं, उनके लिए करोल बाग बेहतरीन जगह है. यहां डिजाइनर और प्रीमियम फिनिश वाली राखियों का बड़ा संग्रह मिलता है. राखी के साथ-साथ यहां लक्जरी चॉकलेट हैम्पर, प्रीमियम घड़ियां और खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स के भी ढेरों विकल्प मिल जाएंगे, जो आपके त्योहार को और ज्यादा खास बना देते हैं. यहां से आप 5-10 रूपये में रंग-बिरंगी एक से बढ़कर एक राखियां खरीद सकते हैं.

दिल्ली हाट

पारंपरिक चीजों के शौकीनों के लिए दिल्ली हाट किसी बेस्ट ऑप्शन है. देश भर के कलाकार यहां कुंदन और हाथ से कढ़ाई की हुई खूबसूरत कपड़े की राखियां लेकर आते हैं. पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों के लिए रिसाइकिल मटेरियल से बनी इको-फ्रेंडली राखियां इस बाजार इस बाजार में एकदम कम दाम में आपको मिल जाएंगे. यहां पर आपको 10-20 रुपये में ही दर्जनों राखी के बंडल मिल जाएंगे.

लाजपत नगर

लाजपत नगर उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम बजट में स्टाइलिश और फैशनेबल चीजें चाहते हैं. यहां एलईडी लाइट वाली राखियों से लेकर नाम के पहले अक्षर वाली और मॉडर्न मेटल की राखियां खूब बिकती हैं. इसके अलावा, किफायती गिफ्ट कॉम्बो और मैचिंग एक्सेसरीज की मदद से आप एक ही जगह पर पूरे परिवार की शॉपिंग आसानी से पूरी कर सकते हैं.
 

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