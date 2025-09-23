सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम
सुधा मूर्ति को एक धोखाधड़ी वाली कॉल आई, जिसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
राज्यसभा सांसद और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि दूरसंचार विभाग का कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति ने उन्हें धोखाधड़ी से कॉल किया. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि उसका आधार कार्ड उसके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है और उसके अश्लील वीडियो वायरल हो गए हैं. इसके चलते आरोपी ने दूरसंचार विभाग से उसकी मोबाइल सेवाएं बंद करने की धमकी दी.
उन्हें 5 सितंबर को एक कॉल आया और उनकी शिकायत के आधार पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. ट्रूकॉलर पर "दूरसंचार विभाग" के रूप में दिखाई देने वाले कॉलर ने मूर्ति से निजी जानकारी हासिल करने के लिए धमकाने का तरीका अपनाया.
जब मूर्ति ने बात मानने से इनकार कर दिया, तो वह व्यक्ति बदतमीज़ी से बात करने लगा और गाली-गलौज करने लगा. मूर्ति ने तुरंत कॉल काट दी और बाद में 20 सितंबर को बेंगलुरु साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
मूर्ति ने धोखाधड़ी से उनका डेटा हासिल करने की कोशिश करने और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में कॉलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. जांच जारी है.
