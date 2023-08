सचिन पायलट का पलटवार, 'अशोक गहलोत की नेता सोनिया नहीं, वसुंधरा राजे हैं, अब पदयात्रा करूंगा'

डीएनए हिंदी: राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने अब अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया (Vasundhara Raje Scindia) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं. उन्होंने अशोक गहलोत के हाल ही में दिए भाषण को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया है. पायलट ने अब पदयात्रा करने का ऐलान किया है.

आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खुलकर निशाना साधा है. सचिन पायलट ने कहा, "अशोक गहलोत का पिछला भाषण हमने सुना, इसे भाषण को सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी (अशोक गहलोत) नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं."

#WATCH | For the first time, I am seeing someone criticize MPs and MLAs of their own party. Praising leaders from BJP and dishonouring Congress leaders is beyond my understanding, this is absolutely wrong: Congress MLA Sachin Pilot pic.twitter.com/wqlCNwykqC