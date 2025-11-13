कौन हैं IAS भारती दीक्षित, जिनके पति ने घरेलू हिंसा की आड़ में पार कर दी हैं हदें?  

अपने पति पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाने वाली आईएएस भारती दीक्षित ने 2013 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया, जो उस वर्ष किसी मेडिकल स्नातक द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंक में से एक था.

राजस्थान के प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा देने वाले एक मामले ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है. हुआ कुछ यूं है कि राजस्थान कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति और साथी आईएएस अधिकारी आशीष मोदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने उन पर धोखाधड़ी से शादी करने, शारीरिक उत्पीड़न करने, अवैध रूप से बंधक बनाने और उनके कमरे में लगे गुप्त कैमरों से निगरानी करने का आरोप लगाया है.

आईएएस दीक्षित की विस्तृत शिकायत के आधार पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई.

मामले में रोचक ये कि दोनों अधिकारी राजस्थान कैडर के हैं और राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर हैं.

क्या हैं आईएएस अधिकारी के अपने पति पर आरोप

एफआईआर का अवलोकन करें तो दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आशीष मोदी, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, ने उनसे झूठे बहाने से शादी की और बाद में उन्हें वर्षों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

शिकायत में मोदी पर जैसलमेर में अपनी तैनाती के दौरान विवाहेतर संबंध बनाए रखने और दीक्षित को तलाक के लिए मजबूर करने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया है.

बंधक बनाया बंदूक की नोक पर धमकाया

एफआईआर में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो कई मायनों में हैरान करने वाली है. बात 15 अक्टूबर की है. दीक्षित के मुताबिक, उनके पति और उनके कुछ साथियों ने उन्हें लगभग 90 मिनट तक एक कार में जबरन बंधक बनाकर रखा.

इस दौरान, उन्हें कथित तौर पर बंदूक की नोक पर धमकाया गया और तलाक के लिए दबाव डाला गया. इसके बाद, उन्हें एक घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया. शिकायत में कहा गया है कि इस घटना ने उन्हें सदमे में डाल दिया और अब आईएएस अफसर अपनी सुरक्षा को लेकर क़ाफी भयभीत हैं.

भारती दीक्षित ने आशीष मोदी पर उनके निजी कमरे में कथित तौर पर लगाए गए गुप्त कैमरों के ज़रिए उनकी जासूसी करने का भी आरोप लगाया है.

भारती का दावा है कि उनका मोबाइल फ़ोन अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ा था, जिससे उनके पति उनकी बातचीत और गतिविधियों पर नज़र रख सकते थे.

उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया, 'वह मुझसे लगातार पूछते रहते थे कि मैं किससे मिलती हूं और कहां जाती हूं.'

कौन हैं आईएएस भारती दीक्षित ?

भारती दीक्षित, जिनका जन्म 4 सितंबर, 1987 को दिल्ली में हुआ था, राजस्थान कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने 2013 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 5वीं रैंक हासिल की, जो उस वर्ष किसी मेडिकल स्नातक द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंक में से एक थी.

दीक्षित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा विज्ञान में बीएससी और चिकित्सा में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है.

आईएएस बनने से पहले, उन्होंने यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (2012) भी अखिल भारतीय स्तर पर 13वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की और कुछ समय के लिए नई दिल्ली नगर परिषद में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया.

करियर और वर्तमान पदस्थापना

अपने पूरे करियर के दौरान, दीक्षित ने राजस्थान और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है. उनके पूर्व कार्यों में शामिल हैं -

अजमेर और झालावाड़ में जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

संयुक्त सचिव, योजना विभाग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर

सहायक सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

बता दें कि भारती वर्तमान में राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय-I) विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं.