Rajasthan Viral Video: राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर, दोनों जगह मंगलवार को हंगामेदार नजारा रहा. विधानसभा के अंदर स्पीकर वासुदेव देवनानी उस समय फूट-फूटकर रोने लगे, जब उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पार्टी के विधायकों के निलंबन को लेकर खरी-खरी सुना दी. विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर अपशब्द कहने और अपमान करने का आरोप लगाया है. उधर, विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते जयपुर पुलिस (Jaipur Police) को लाठीचार्ज और पानी की बौछार करके हालात संभालने पड़े. यह सारा विवाद राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अभद्र कमेंट करने के बाद शुरू हुआ है, जिसका विरोध करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया था.

'ऐसा पहले कभी नहीं हुआ' भीगी आंखों से बोले स्पीकर

विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों से आहत स्पीकर देवनानी बेहद भावुक दिखाई दिए. उन्होंने कहा,'कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों से सदन की मर्यादा तार-तार हो गई है. निलंबन के बावजूद सदस्यों को सदन में बुलाने का अनुचित काम किया गया. ऐसा राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.' यह कहते हुए स्पीकर की आंखें भीग गईं और वे रोने लगे. इसके बाद उन्होंने पानी पीया और फिर बोले,'स्पीकर के डायस तक पहुंचने या अमर्यादित व्यवहार करने वाले को खुद ही निलंबित मान लिया जाएगा. इसके लिए अब प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी. मैं भी पांच बार सदन में (विधायक के तौर पर) आया हूं. मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने. मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, फिर भी ऐसे आरोप लगें तो बेहद दुख होता है. यह सुनकर लगता है कि मैं विधायक बनने लायक भी नहीं हूं. अब इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं.' यह कहने के बाद देवनानी फफक-फफक कर रोने लगे.

VIDEO | Amid the ongoing deadlock in the Rajasthan Assembly, Speaker Vasudev Devnani became emotional during the proceedings of the House after boycott by the Congress. (Source: Third Party) pic.twitter.com/KkuNS0dEML

किस विवाद में लगे हैं विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप

विधानसभा में राज्य सरकार के एक मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर कमेंट किया गया था. कांग्रेस ने इसे अमर्यादित और पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए विरोध किया. विरोध के दौरान हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया. इसके विरोध में कांग्रेस ने पिछले 5 दिन से सदन की कार्यवाही ठप कर रखी है. कांग्रेस विधायक सदन में ही धरने पर बैठे हुए थे. हालांकि यह धरना सोमवार को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कमेंट से नया विवाद शुरू हो गया है.

'भाजपा नहीं चाहती सदन में कोई चर्चा हो'

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने विधायकों के निलंबन के विरोध में विधानसभा भवन का मंगलवार को घेराव किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन करने पर पुलिस को उन पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और पानी की बौछारों से उन्हें कंट्रोल करना पड़ा. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,'वे (सरकार) हमसे बात नहीं करना चाहते. मुख्यमंत्री दो घंटे तक बोलते रहे और उन्होंने (विधानसभा अध्यक्ष ने) नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया. किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि उनका फोन टेप कराया गया था. वे हमारी सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि कोई फोन टेप नं किया गया था.' उन्होंने आगे कहा,'जनता देख रही है कि कोन गलती कर रहा है. यह सत्ताधारी पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ ले और सदन को सही तरीके से चलाए. वे सदन में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वे कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं.'

VIDEO | Rajasthan Assembly deadlock: “... They do not want us to speak. They didn’t let LoP say anything and CM addressed for two hours... Kirodi Lal Meena is saying that his phone is being tapped and making false allegations against our government. I am saying that no phone was… pic.twitter.com/41Osvfm2JP