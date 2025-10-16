कितनी अलग होगी वंदे भारत 4.0, जानें यात्रियों को भविष्य में क्या मिलेंगी सुविधाएं 

इंडियन रेलवे वंदे भारत 4.0 ट्रेनों के विकास के साथ मौजूदा पटरियों की क्षमता बढ़ाने और बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए 'समर्पित यात्री गलियारे' बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

जल्द ही भारतीय रेलवे एक बड़े अपडेट को अंजाम देने वाला है. इसके तहत जहां एक तरफ वंदे भारत 4.0 ट्रेनों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. तो वहीं मौजूदा पटरियों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ भारतीय रेलवे अब बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए 'समर्पित यात्री गलियारे' बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इन समर्पित यात्री गलियारों को 350 किमी प्रति घंटे तक की गति के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिनकी परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटे होगी और इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि ये गलियारे भारत की बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने में मदद करेंगे. केंद्रीय रेलमंत्री के मुताबिक, '1.4 अरब लोगों के साथ, हमारी परिवहन ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं. हमें समर्पित यात्री गलियारों का निर्माण शुरू करना चाहिए.'

उन्होंने यह भी कहा कि इन पटरियों पर उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम, आधुनिक संचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी) और उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रणालियां होंगी. रेलवे की तैयारी कैसी है इसका अंदाजा रेलमंत्री की उस बात से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों में पूरे भारत में लगभग 7,000 किलोमीटर लंबे यात्री गलियारे बनाने की योजना है.

वैष्णव के अनुसार इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, समय की पाबंदी में सुधार करना और लाखों यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को तेज़ और अधिक आरामदायक बनाना है.

वैष्णव ने वंदे भारत 3.0 ट्रेनों की सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं. ये ट्रेनें केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं, जो जापान और यूरोप की कई ट्रेनों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, साथ ही इनका शोर और कंपन का स्तर भी कम रहता है.

रेलमंत्री ने यह भी कहा कि अगली पीढ़ी, वंदे भारत 4.0, 18 महीनों के भीतर लॉन्च की जाएगी. नए मॉडल में बेहतर शौचालय, बेहतर सीटें और सभी डिब्बों में बेहतर कारीगरी होगी. वैष्णव ने कहा, 'वंदे भारत 4.0 गुणवत्ता और सुविधा के मामले में इतना उन्नत होना चाहिए कि दुनिया भर के देश इसे अपनाने के लिए इच्छुक हों.'

इवेंट में स्वदेशी नवाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा. वैष्णव ने 'मेक इन इंडिया' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया और आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता से समझौता न करने की चेतावनी दी. उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि घटिया उत्पाद उपलब्ध कराने वाली किसी भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने में कोई कसर न छोड़ें.

इवेंट में कई बड़ी घोषणाएं भी की गयीं. वैष्णव के अनुसार, भारत की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन, जिसमें 2,400 हॉर्सपावर का इंजन है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है. उन्होंने कहा, 'हम इस तकनीक का आयात नहीं करेंगे. हम इसे स्वयं डिज़ाइन करेंगे.'