Today Horoscope 20 January: वृश्चिक और कुंभ वालों के बनेंगे अटके काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

'युवाओं को विराट से सीखना चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

कहीं आपके बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के पीछे वजह हाइपोथायरायडिज्म तो नहीं? ये संकेत दिखे तो हो जाएं अलर्ट

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

Homeभारत

भारत

कोच्चि की रैली में युवक ने राहुल से बंगाल पर पूछा सवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की ऐसी हरकत...

राहुल गांधी के कोच्चि दौरे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे युवक से माइक छीन लिया, जिसने हिंदी में केरल और बंगाल के बीच डेवलपमेंट में अंतर के बारे में सवाल पूछा था. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया था.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 19, 2026, 09:45 PM IST

कोच्चि की रैली में युवक ने राहुल से बंगाल पर पूछा सवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की ऐसी हरकत...
कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने सोमवार को साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केरल के कोच्चि में चुनावी बिगुल बजा दिया है. ध्यान रहे कि राहुल के दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं, जहां एक नौजवान पूछता है, 'मुझे ये बताएं, केरल इतना डेवलप्ड है, बंगाल इतना पिछड़ा हुआ क्यों है?'

मामले में दिलचस्प यह रहा कि  सवाल पूछने के तुरंत बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिंदी में सवाल पूछने पर उस नौजवान से माइक छीन लिया. युवक ने कहा कि राहुल गांधी भी हिंदी बोलते हैं.

वीडियो का अवलोकन करें तो मिलता है कि गांधी ने उस नौजवान के सवाल को नज़रअंदाज़ कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का दौर 

चूंकि विषय कांग्रेस से जुड़ा था मामले  को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया गया है. बीजेपी  प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा, 'चाहे राहुल हों या ममता, उनकी राजनीति वोटबैंक और घुसपैठियों को बचाने की नीति पर आधारित है. उन्हें विकास की कोई परवाह नहीं है.'

गोरतलब ही कि इस वीडियो के सामने आने के कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके वैचारिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर सिर्फ़ सत्ता के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया, जबकि दावा किया कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है. लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) ने यह भी आरोप लगाया कि भगवा पार्टी का मकसद देश में लोगों की आवाज़ को दबाना है.

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
