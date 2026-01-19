कोच्चि की रैली में युवक ने राहुल से बंगाल पर पूछा सवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की ऐसी हरकत...

राहुल गांधी के कोच्चि दौरे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे युवक से माइक छीन लिया, जिसने हिंदी में केरल और बंगाल के बीच डेवलपमेंट में अंतर के बारे में सवाल पूछा था. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया था.

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने सोमवार को साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केरल के कोच्चि में चुनावी बिगुल बजा दिया है. ध्यान रहे कि राहुल के दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं, जहां एक नौजवान पूछता है, 'मुझे ये बताएं, केरल इतना डेवलप्ड है, बंगाल इतना पिछड़ा हुआ क्यों है?'

मामले में दिलचस्प यह रहा कि सवाल पूछने के तुरंत बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिंदी में सवाल पूछने पर उस नौजवान से माइक छीन लिया. युवक ने कहा कि राहुल गांधी भी हिंदी बोलते हैं.

Rahul Gandhi’s mohabbat ki dukaan on display-



A kid asked Rahul something about Bengal in Hindi



Rahul's team immediately shut him up & snatched his mic



The kid even said that Rahul knows Hindi & can answer



But look at how they treated him, & JanNalayak Gandhi just stood there… pic.twitter.com/8d9C9yYH37 — Political Kida (@PoliticalKida) January 19, 2026

वीडियो का अवलोकन करें तो मिलता है कि गांधी ने उस नौजवान के सवाल को नज़रअंदाज़ कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का दौर

चूंकि विषय कांग्रेस से जुड़ा था मामले को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया गया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा, 'चाहे राहुल हों या ममता, उनकी राजनीति वोटबैंक और घुसपैठियों को बचाने की नीति पर आधारित है. उन्हें विकास की कोई परवाह नहीं है.'

CONGRESS & TMC — two sides of the same coin.



Kid: Sir, I am your big fan. Bengal itna ghisa hua kyun hai?



Rahul Gandhi: ……



Stunned silence.



Whether it’s Rahul or Mamata, their politics is driven by VOTEBANK & GHUSPETIYA BACHAO policy.



They don’t care about development! pic.twitter.com/KQsBu37bzP — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) January 19, 2026

गोरतलब ही कि इस वीडियो के सामने आने के कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके वैचारिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर सिर्फ़ सत्ता के केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया, जबकि दावा किया कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण के लिए खड़ी है. लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) ने यह भी आरोप लगाया कि भगवा पार्टी का मकसद देश में लोगों की आवाज़ को दबाना है.