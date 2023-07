राहुल गांधी ने मणिपुर-राफेल पर पीएम मोदी को घेरा, स्मृति ईरानी ने वंशवाद पर कर दिया ट्रोल

डीएनए हिंदी: कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि राफेल की वजह से उन्हें फ्रांस में बैस्टिल दिवस परेड में शामिल होने का टिकट मिल गया, जिससे वह मणिपुर के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आरोप लगाया कि एक हताश वंशवादी नेता महत्वाकांक्षी अभियान मेक इन इंडिया को बदनाम कर रहा है.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मणिपुर जल रहा है. यूरोपीय संघ की संसद ने भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला. इस बीच, राफेल के जरिये बैस्टिल दिवस परेड का टिकट मिल गया.'

राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने लताड़ा



Manipur burns. EU Parliament discusses India’s internal matter. PM hasn’t said a word on either! Meanwhile, Rafale gets him a ticket to the Bastille Day Parade.

BJP नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, 'एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक हताश वंशवादी नेता जो 'मेक इन इंडिया' को बदनाम करता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, तो वह भारत का मजाक उड़ाता है. लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद, वह इस बात से नाराज है कि रक्षा अनुबंध अब उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं.'



इसे भी पढ़ें- मोदी सरनेम केस में गुजरात HC के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

A man who seeks international intervention in India’s internal matters, a frustrated dynast who sullies the ‘Make in India’ ambition mocks India when our PM receives a National honour. Rejected by people, he seethes as defence contracts no longer land at the doorstep of dynasty. https://t.co/OcpTPd7gdy