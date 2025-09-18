Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb: राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मजबूत बूथों पर ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई...

Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'वोट चोरी' (Vote Chori) के आरोपों पर बड़ा खुलासा किया है. राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस (Congress)के मजबूत बूथों पर ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगाया है. हालांकि, राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया था, यह वह 'हाइड्रोजन बम' (Hydrogen Bomb) नहीं है.

CEC पर वोट चोरों को संरक्षन देने का आरोप

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वह वोट चोरों को संरक्षन दे रहे हैं. उन्होने CEC पर देश के लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि जब शिकायत की जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती. राहुल गांधी ने कहा कि इससे साफ है कि ज्ञानेश कुमार आरोपियों को बचा रहे हैं और वोट चोरी की कार्रवाई को संरक्षण दे रहे हैं.

वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश

राहुल गांधी ने कहा कि मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाये जा रहे हैं और यह काम स्वचलित, विकेंद्रीकृत और बहुत रणनीतिक तरीके से पूरे देश में किया जा रहा है. कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां किसी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की. 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए यह हमें नहीं पता, लेकिन यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है. हालांकि इन 6,018 वोटों को डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया,

राहुल गांधी ने बताया कि वहां की एक बूथ-लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का ही नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है और जब उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने डिलीट किया, तो पाया गया कि पड़ोसी ने डिलीट किया है और जब उसने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया है. जिस व्यक्ति का वोट डिलीट हुआ और जिसने वोट डिलीट किया, दोनों को ही इस बारे में कुछ नहीं पता था.

निशाने पर क्यों CEC?

राहुल गांधी ने कहा, "...मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं. कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है और कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं. इसमें पहला ये है कि वह हमें यह बताएं कि डेस्टिनेशन IP क्या है जहां से ये फ़ॉर्म भरे गए थे, दूसरा, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें OTP ट्रेल्स बताएं क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं, तो OTP प्राप्त करना होता है.

उन्होंने कहा कि 18 महीनों में 18 बार, कर्नाटक की CID ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, वे इसे दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है...."

ओबीसी और दलितों को बनाया जा रहा है निशाना

राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को मत देने वाले मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, यहां दलित और ओबीसी के मत काटे गये हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मतदाताओं का नाम जानबूझकर हटाया गया है, जिन लोगों का वोट हटाया गया उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. यह सारे वोट कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर से हुए हैं.

राहुल गांधी ने कहा, “ सवाल है कि इस वोट को कौन और कहां से हटा रहा है और किसने और कैसे ओटीपी जनरेट कर वोट डिलीट किए हैं. कर्नाटक के अलंद में 6018 से ज्यादा वोट कैसे हटाये गए और महज 14 मिनट में 12 वोट को डिलीट किया गया है, जिस व्यक्ति के नाम से यह काम हुआ है उसे इसकी खबर ही नहीं है”

यह नहीं हाइड्रोजन बम', अभी आने वाला है

राहुल गांधी ने कहा कि यह वह H-बम नहीं है, असली H-बम अभी आने वाला है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी वह इसी तरह का दावा और खुलासे कर सकते हैं.

