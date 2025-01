Pushpak Express Fire: महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में आग लगने की अफवाह पर भगदड़ मच गई. किसी ने इस भगदड़ के बीच ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी. ट्रेन के रुकते ही कई यात्री दूसरे ट्रैक पर कूद गए. हड़बड़ी में कूदे ये यात्री दूसरे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गए. परांडा रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे में पहले 8 यात्रियों के मरने की खबर आई थी, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 11 हो चुकी है. हादसे में 30 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने हादसे के बेहद भयानक वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें ट्रेन के नीचे लाशों के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो देखकर सामान्य आदमी का दिल दहल सकता है. हालांकि DNA इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

Jalgaon, Maharashtra: A false fire alarm in the Pushpak Express at Paranda Railway Station caused panicked passengers to jump off the train. Tragically, several were run over by the Karnataka Express passing on another track https://t.co/Gs3RGOnksa pic.twitter.com/lmIHkE6IKb