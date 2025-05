Pakistan Attack on Firozpur: पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार रात को एक बार फिर भारत के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है. पंजाब में भी कई जगह ड्रोन अटैक किए गए हैं. इनमें गुरदासपुर में पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर के अलावा फिरोजपुर और होशियारपुर में भी भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है. भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर पाकिस्तानी हमलों को नाकाम बना दिया है, लेकिन फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरा है. इस ड्रोन की चपेट में आकर एक परिवार के तीन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Punjab | One Pakistani drone has hit a residential area in Firozpur and injured a family. Rushed to hospital for further treatment