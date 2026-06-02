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पंजाब बना पढ़ाई का नया पावरहाउस, शिक्षा में बना देश का नंबर-1 राज्य, सरकारी स्कूलों से बदली तस्वीर

पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. कभी अकाली दल सरकार के दौरान 22वें और कांग्रेस शासन में 27वें स्थान पर रहने वाला राज्य अब शीर्ष पर पहुंच गया है. यह बदलाव शिक्षा सुधारों, सरकारी स्कूलों के उन्नयन और नई नीतियों का परिणाम माना जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 09:36 AM IST

पंजाब बना पढ़ाई का नया पावरहाउस, शिक्षा में बना देश का नंबर-1 राज्य, सरकारी स्कूलों से बदली तस्वीर

Punjab's Historic Leap in Education: Becomes the Country's Number 1 State (Photo AI)

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एक समय था जब पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति देश के कमजोर शिक्षा प्रदर्शन वाले राज्यों में गिनी जाती थी. वर्ष 2016-17 में शिक्षा के मामले में पंजाब 22वें स्थान पर था. इसके बाद 2018-19 में राज्य 26वें स्थान पर पहुंच गया और 2020 में फिसलकर 27वें स्थान पर आ गया. उस दौर में लाखों अभिभावकों की चिंता यही थी कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य आखिर कैसे मिलेगा. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी सीमित संसाधनों, कमजोर आधारभूत सुविधाओं और कम अवसरों के बीच अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे.

फिर 2022 में पंजाब की जनता ने बदलाव के पक्ष में फैसला सुनाया और आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी. इसके बाद महज चार वर्षों में पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बदलाव दर्ज किया, जिसे कभी असंभव माना जाता था. नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है.

यह उपलब्धि केवल एक रैंकिंग तक सीमित नहीं है. यह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों का परिणाम है जो चाहते थे कि उनके बच्चों को आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना बेहतर शिक्षा मिले. यह उन शिक्षकों की मेहनत का भी नतीजा है जिन्हें नई व्यवस्था, आधुनिक संसाधन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए गए.

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी कक्षा के भाषा कौशल में पंजाब के विद्यार्थियों ने 82 प्रतिशत दक्षता हासिल की, जबकि केरल 75 प्रतिशत पर रहा. गणित में पंजाब ने 78 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि केरल का प्रदर्शन 70 प्रतिशत रहा. नौवीं कक्षा के गणित में पंजाब ने 52 प्रतिशत स्कोर दर्ज किया, जबकि केरल 45 प्रतिशत तक ही पहुंच सका. ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

राज्य के 99.9 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है. वहीं 99 प्रतिशत स्कूलों में कार्यशील कंप्यूटर मौजूद हैं. 80 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं. स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता के मामले में पंजाब 80.1 प्रतिशत पर है, जबकि हरियाणा 50.3 प्रतिशत पर है. इंटरनेट सुविधा की बात करें तो पंजाब 88.9 प्रतिशत के साथ आगे है, जबकि हरियाणा 78.9 प्रतिशत पर है. यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि शिक्षा को लेकर अपनाई गई प्राथमिकताओं का भी है.

रिपोर्ट का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि हरियाणा के सबसे समृद्ध और साइबर सिटी माने जाने वाले गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भी पंजाब के सबसे निचले रैंक वाले जिलों की तुलना में काफी पीछे बताया गया है. यह उस शिक्षा मॉडल को दर्शाता है जिसमें सरकारी स्कूलों को राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का माध्यम माना गया.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा को प्रशासनिक दायरे से निकालकर जनभागीदारी का विषय बनाने की कोशिश की गई. शिक्षकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ताकि पंजाब के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा पद्धतियों का लाभ मिल सके. इसी का परिणाम है कि सरकारी स्कूलों के 786 विद्यार्थियों ने जेईई मेन और 1284 विद्यार्थियों ने नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की हैं. यह उपलब्धि इस बात को साबित करती है कि अवसर मिलने पर सरकारी स्कूलों के छात्र भी किसी से कम नहीं होते.

राज्य सरकार अब तक 13 हजार से अधिक नए शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर चुकी है. साथ ही 3 लाख विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश एज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें. इसके अलावा पंजाब में 118 आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, जिन्हें भविष्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है.

आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा गया है. उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह वही मॉडल है, जिसने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है. पंजाब भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में लंबे समय से एक ही सरकारें सत्ता में हैं, लेकिन वहां सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब भी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है. हरियाणा में पिछले 12 वर्षों से बीजेपी सरकार है, इसके बावजूद शिक्षा के कई पैमानों पर पंजाब उससे आगे निकल चुका है. यह इस बात को रेखांकित करता है कि केवल लंबे समय तक सत्ता में बने रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्राथमिकताओं और नीतियों की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है.

आज पंजाब के गांवों में बड़ी संख्या में अभिभावक गर्व के साथ कहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं. यह बदलाव किसी प्रचार अभियान या नारे का परिणाम नहीं, बल्कि नई स्कूल इमारतों, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों, बेहतर शैक्षणिक परिणामों और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के रूप में दिखाई दे रहा है.

पंजाब ने यह दिखाया है कि यदि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता बनाए तो कुछ वर्षों में बड़ा परिवर्तन संभव है. जो राज्य कभी शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान पर था, वही आज देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है. यह केवल शिक्षा में सुधार की कहानी नहीं, बल्कि एक बदलते पंजाब की तस्वीर है, जहां हर बच्चे के सपनों को महत्व दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल नई उम्मीद का केंद्र बन रहे हैं और भविष्य को शिक्षा के माध्यम से आकार देने का प्रयास किया जा रहा है.

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